La JS Kabylie vit au rythme des bonnes nouvelles. Après celles de l'arrivée des sponsors et le versement des salaires des joueurs, l'équipe continue d'enregistrer de bons résultats. Jeudi dernier, et en déplacement chez l'ES Sétif, la rencontre a été une expression, on ne peut plus claire, sur le retour de la forme dans le groupe. Aller à Sétif mettre en échec l'équipe locale (1-1). Mais les camarades de Bensayah l'ont fait, arrachant un précieux point. Les Canaris se retrouvent, ainsi, à la 6e place dans la course au titre de championnat avec au point de mire non seulement une classe qualificative aux compétitions africaines, mais désormais au titre de Ligue 1. Un objectif d'autant plus accessible au vu de l'écart qui sépare les 6 premiers clubs. En effet, avec 32 points, les Jaune et Vert ne sont qu'à 7 points du leader, le CR Belouizdad qui n'en a, lui, que 39, après sa dernière victoire chez le CSC (2-1), jeudi dernier. À l'entame de la seconde manche du championnat, la course au titre reste toujours ouverte pour, au moins, les 6 premiers. En effet, les Canaris, qui reprennent la tendance aux bons résultats, peuvent désormais lorgner le titre d'autant plus que les problèmes qui freinaient leur lancée commencent sérieusement à trouver des solutions pérennes. Sur le plan financier, qui a longtemps été derrière des coups de gueule des joueurs, le club entreprend de régler tous les salaires à mesure que les financements arrivent dans la trésorerie. La direction peut en fait trouver des solutions après le versement de la prime de participation à la coupe de la CAF en plus de l'arrivée de gros sponsors. Par ailleurs, il convient de noter qu'outre les solutions proposées par les instances nationales qui ont rapidement réagi à la démission annoncée du président du club, l'on peut également ajouter au lot des bonnes nouvelles, la décision de la FIFA de lever l'interdiction faite au club de recruter durant le mercato hivernal. La JSK peut ainsi faire évoluer sur le terrain ses trois dernières recrues à savoir le milieu de terrain Salim Boukhenchouche et les deux attaquants, le Burkinabè Ouattara Mohamed Lamine et le Franco-Algérien Hakim El Mokeddem, qui ont déjà signé au club. La dernière bonne nouvelle qui est la décision de la FAF de permettre aux supporters du club de revenir dans les gradins après une longue absence motivée par la survenue de la pandémie de Covid-19 en 2029. Cette absence qui a d'ailleurs touché le monde sportif à travers le monde n'a pas épargné les clubs algériens qui ont dû évoluer sans leurs supporters durant deux saisons.