Les choses commencent à s'éclaircir dans la maison JS Kabylie. Finalement, après un adieu émouvant aux supporters, l'entraîneur Henri Stambouli a décidé de mettre fin à son bail avec le club de la Kabylie qu'il n'a scotché que près d'une quinzaine de jours. Stambouli a presque été limogé par l'actuelle direction, lui qui avait été engagé par l'ancienne direction menée par Cherif Mellal. Il n'a pas été chaud pour poursuivre avec la nouvelle équipe de Yazid Yarichène. Un «Je t'aime, moi non plus», par lequel les 2 parties ont mis fin, sans grand bruit, dans l'intérêt du club qui a plus que jamais besoin de stabilité. Mais, cette éclaircie cache un petit souci qui risque de causer des problèmes aux nouveaux membres du staff technique. L'équipe effectue un début de saison mi-figue, mi-raisin dans le championnat. Après 3 journées, les Canaris n'arrivent pas encore à gagner, se contentant de matchs nuls qui ne semblent convaincre ni la direction ni les supporters, qui observent avec inquiétude ces prestations, qui ne ressemblent pas répondre à «leurs attentes». Pourtant, tout l'effectif est au grand complet. Malgré les préparatifs intensifs et le travail déjà visiblement très professionnel du nouveau staff technique, conduit par le Tunisien, Amar Souayah, les joueurs peinent à réaliser des résultats satisfaisants. En fait, bien que l'inquiétude soit visible chez une grande partie, les supporters restent attentifs à l'évolution des résultats considérant que ce n'est là qu'un début de compétition. Pour les plus optimistes, le meilleur est à venir. Un optimisme que ne semblent pas partager d'autres supporters qui commencent déjà à appeler la direction à revoir sa méthode, car les résultats des 3 premières rencontrent indiquent, si besoin est, que quelque chose tourne mal dans l'effectif. Il y a comme un blocage qui reste insaisissable, mais qui risque de devenir plus grand si les résultats ne s'améliorent pas. Dimanche dernier, la JSK a pu accrocher le NAHD chez lui (2-2), dans les toutes dernières minutes, alors qu'elle était menée au score (0-2). Lors de la prochaine journée, après la trêve internationale, elle reçoit le RC Arba qui vient d'accéder et qui peine à trouver ses marques. Une prochaine joute très attendue par les supporters et surtout les joueurs et le staff technique qui doivent à tout prix se départir du signe indien qui commence à s'installer. Cette 4e rencontre doit être sanctionnée par une victoire, pour, enfin, entrevoir la suite des choses dans la sérénité et loin de toute pression inutile. Une pression qui n'aura pas d'incidence sur uniquement la course au titre du championnat, mais aussi sur la suite de la compétition continentale de la coupe de la CAF. Dans cette compétition, les gars de la Kabylie ont réalisé un bon résultat. Au Maroc comme à Tizi Ouzou, ils ont été de loin meilleurs que leurs adversaires. Mais ce travail n'est pas à mettre à l'actif du nouveau staff technique, car il était visible que c'était le travail du coach français Lavagne qui a été limogé par l'ancienne direction. Un travail qui a été entamé, l'année dernière, et qui n'est pas aussi à mettre à l'actif d'Henri Stambouli qui n'a pas eu le temps de montrer ce dont il était capable.