La mission est difficile mais pas impossible. En se déplaçant chez le MC Alger, samedi, dans le cadre de la 32e journée du championnat de Ligue 1, la JS Kabylie est tenue de remporter une victoire pour rester collée au leader, le CR Belouizdad. Un leader qui tient bon pour le moment et qui devra, faut-il le signaler, tenir encore jusqu'à la fin de la course pour ne pas se laisser surprendre à quelques «encablures» de la ligne d'arrivée. Les Canaris, eux, sont appelés à maintenir le rythme afin de sauvegarder leur billet pour la Champions League africaine la saison prochaine.

La JSK sans compétition africaine au programme est inimaginable pour ses supporters qui tiennent mordicus à ce ticket. En fait, les supporters ne sont pas les seuls à réclamer cette participation. Même la direction n'hésite plus à afficher ce voeu à présent que c'est largement accessible. En effet, le président du club Yazid Yarichène est clair et intransigeant sur ce point. Selon des sources proches de la direction, ce dernier ne veut rien entendre d'autre que les victoires.

Il demande carrément les 9 points des trois prochaines rencontres. Même si la tâche n'est pas aisée, il est visible que les Canaris qui sont dans une tendance positive, peuvent satisfaire leur boss en remportant trois victoires successives. Mais avant de regarder loin, il faudra d'abord gagner, ce samedi, en déplacement à Alger. Ce qui ne semble cependant pas évident du tout, car même si le MCA est en difficulté, il est dans l'obligation de se racheter auprès de ses supporters. La dernière débâcle a secoué les joueurs et les supporters qui n'ont pas hésité à le signifier à la direction de leur club. Les Algérois ont perdu (0-2), chez une équipe du HB Chelghoum Laïd qui n'est pas au top de sa forme et qui n'espérait pas mieux.

Les Jaune et Vert devraient donc affronter un adversaire motivé et surtout décidé à reprendre sa place en tête de course. Une place qu'il devra reprendre en profitant de la difficile mission de l'autre rival, la JS Saoura qui sera en déplacement très périlleux à Sétif. Toutefois, pour les Bécharis, la mission presque impossible à Sétif ne sera pas la dernière. Après ce voyage, la JSS devra aussi aller croiser le fer avec le MC Oran. Une mission très compliquée aussi qui rend difficile le maintien en course pour la place de dauphin. Dans cette configuration générale, les Canaris semblent être les plus chanceux.

Avec un effectif bien huilé et un compartiment offensif au top de sa forme, la JSK peut créer des surprises en cette fin de saison. Mais, l'essentiel à présent est de protéger son billet pour la Champions League. Une mission facile à réaliser d'autant plus que ses rivaux ne sont pas en bonne posture et, en plus, loin de plusieurs points dans le classement. Les Canaris figurent, en effet, à la deuxième place avec 57 points à 4 points du leader et devant le troisième au classement, la JSS, avec 4 points d'avance.