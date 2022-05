La JS Kabylie a confirmé, samedi dernier, sa place de dauphin, qualificative pour la Champions League africaine de la prochaine saison. Avec une victoire facile face au WA Tlemcen (2-0), les camarades de Salim Boukhanchouche n'ont pas trop tardé à montrer leur supériorité technique en ouvrant la marque aux premières minutes de la rencontre. Boukhanchouche, toujours à la manoeuvre, confirme aussi sa bonne forme et promet de poursuivre son élan lors des dernières rencontres du championnat. Une forme qui ne dément pas la perspicacité de la décision de le recruter à la mi-saison. Samedi à Tizi Ouzou, les camarades de Bensayah, qui est aussi un attaquant incontournable sur l'échiquier de Souayah ont arraché les trois points précieux de la rencontre. Trois points qui leur permettent de rester collés aux traces du leader, le CRB. Les Canaris sont à trois points du leader, bien que ce dernier enregistre des matchs en retard à disputer pour creuser l'écart. Un écart difficile à agrandir au vu de la nature des adversaires qui attendent les Rouge et Blanc durant les dernières journées. Toutefois, la marge est assez courte pour donner quelques motifs de s'inquiéter au CRB qui n'a pas beaucoup de marge pour des erreurs qui lui coûteraient la perte de points à l'intérieur comme à l'extérieur de ses bases. Cependant, du côté de la JSK, les esprits restent concentrés sur la deuxième place, qu'il ne faudra surtout pas laisser filer d'autant plus que l'un des prétendants, le MCA, vient de faire une chute grave sur son terrain. Une chute qui donne des ailes à l'autre prétendant, la JS Saoura, qui a bien les capacités de renverser la vapeur. Loin à 4 points du dauphin, la JSS travaille toujours pour réduire l'écart et s'octroyer une participation à la Champions League. Ainsi, la configuration maintient la lutte pour ce billet d'autant plus que la JSS a encore sur son tableau de bord un match en retard à mettre à profit pour glaner trois points. Les Canaris auraient pu éviter cette pression de ses rivaux, si elle n'avait pas perdu de précieux points à Tizi Ouzou. Des défaites et des matchs nuls sur son terrain ont permis au CRB de s'éloigner avec le fauteuil de leader. Une situation qui incombe aux périodes d'instabilité que le club de la Kabylie a connues durant le début de saison et qu'il paye à présent en fin de course. Parallèlement à une instabilité cyclique qui a beaucoup nuit aux prestations des joueurs, la JSK a également souffert de l'absence d'un compartiment offensif efficace. Avant l'arrivée de Boukhanchouche et Ouattara, les Jaune et Vert ont éprouvé beaucoup de mal à concrétiser devant les filets des adversaires. Ce qui a permis à nombre d'entre eux de repartir avec de précieux points au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Les prochaines rencontres seront difficiles pour les Canaris qui devront aller croiser le fer avec le MC Alger, samedi prochain, avant de recevoir, quelques jours plus tard, le CS Constantine.