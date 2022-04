Les joueurs de la JS Kabylie poursuivent leur série de matchs sans défaite, mais ils ont été accrochés vendredi soir à Tizi Ouzou par l'USM Alger (1-1). Un résultat négatif si l'on se réfère à l'objectif fixé par le coach Ammar Souayah qui avait dans son viseur un bon score d'autant plus que l'équipe joue sur son terrain. Ce match nul n'arrange, pour ainsi dire, l'affaire d'aucune des deux équipes. Les Usmistes, venus à Tizi Ouzou pour arracher une victoire. Finalement, à la place du butin, ils n'auront dans leurs bagages qu'un seul point très insuffisant même pour le moral. Les Canaris, eux, auront de leur côté laissé filer une belle occasion d'empocher 3 points qui leur auraient permis de se rapprocher davantage du leader, le CRB, qui continue de carburer à plein régime. La rencontre n'a, non plus, pas fait plaisir aux supporters. Beaucoup ont critiqué la prestation des Canaris qui n'avaient pas l'air d'être motivés. Les camarades de Boukhenchouche n'ont pas fait un grand pressing sur l'adversaire. Bien au contraire, ils ont été très mous à certains moments laissant croire que les Usmistes allaient marquer des buts n'était-ce l'apport du gardien Doukha. Des prestations médiocres qui n'ont pas été du goût des supporters qui n'ont pas manqué d'exprimer l'amertume de voir filer l'occasion de s'installer, même provisoirement, à la 2e place. Aussi, après avoir raté cette occasion de remonter dans le classement, les choses seront de plus en plus difficiles pour les Canaris dans les prochaines semaines. En effet, plus la course avance, plus les chances s'amenuisent. Le leader s'éloigne, emportant le fauteuil avec lui. Avec 6 points sur ses poursuivants directs, le MCA et le CSC, et 8 points sur la JSK, le CRB, avec 2 matchs en moins, conforte sa position journée après journée. Toutefois, avec dix matchs restant pour la course, tout peut arriver. Le premier peloton peut à tout moment se transformer. Mais plus le calendrier avance, plus les choses se précisent. Les résultats des deux prochaines rencontres seront ainsi décisifs pour cette optique. Cependant, la course ne signifie pas uniquement la 1èreplace mais aussi les places qualificatives pour les compétitions africaines. L'enjeu reste important car la JSK doit retrouver les stades africains. C'est pourquoi, le titre n'est pas une fin en soi car l'objectif est aussi la 2e ou la 3e place. La JSK jouera contre le leader le 1er du mois de mai pour départager la suprématie de la saison précédente. Vainqueur de la coupe de la Ligue professionnelle, la JSK doit s'expliquer avec le vainqueur du titre de champion pour déterminer qui est vraiment le plus fort, en finale de la Supercoupe d'Algérie. Et, ce qui fit justement le charme de cette affiche.