Les joueurs de la JS Kabylie commencent à s'installer durablement sur une lancée positive après un long passage à vide. Dimanche dernier, ils se sont encore imposés sur leur terrain à Tizi Ouzou, face au MC Oran. Les camarades de Harrag, l'auteur de la seule réalisation de la rencontre sur penalty, n'ont pas trouvé de difficulté à dominer les deux manches malgré leur visible inefficacité en attaque. Ce qui ne les a, toutefois, pas empêchés d'engranger les 3 points, qui leur permettent de se maintenir au milieu du tableau en attendant des jours meilleurs. En effet, les Canaris étaient visiblement plus forts que les Hamraoua, qui traversent une période difficile. Parallèlement à la seule réalisation qu'ils ont pu accomplir, les jeunes poulains de Ammar Souayah ont été très maladroits devant le portier adverse. Ils ont raté beaucoup l'occasion d'aggraver le score. Cette performance permet tout de même à la JSK de renouer avec les bons résultats après une période de doute qui a beaucoup inquiété les supporters, le staff technique et la direction. Cette petite série de victoires successives sur leur terrain est une bouffée d'oxygène qui pourrait booster les joueurs. Le résultat est d'autant plus important car il intervient aussi à la veille de compétitions plus importantes sur le plan continental. Le staff technique ne doit, en effet, pas oublier que les Canaris sont appelés à disputer le match retour de la coupe de la CAF face au Royal Leopards (Eswatini) pour passer à la phase des poules. Ils ne doivent pas rester dans ce niveau des performances. Il est visible qu'ils ne sont pas au niveau de la compétition africaine, ce qui contraint le coach à trouver une solution en toute urgence s'il ne veut pas sortir de la course plus tôt que prévu. Une éventualité qui risque de faire beaucoup de mécontents dans les rangs des supporters et dans la direction du club qui doit, elle aussi, assurer mieux que la précédente si elle veut convaincre les amoureux du club. Notons que la JSK compte encore deux matchs de retard. Deux occasions qui pourraient le propulser à un classement meilleur que l'actuelle 8e place. Cependant, pour garder le moral au beau fixe, les Canaris devraient oublier l'obligation de poursuivre la série de victoires car la configuration ne sera pas pareille durant la prochaine journée. L'adversaire ne sera pas un petit club. Ils affronteront, à Alger, le leader, le CR Belouizdad, qui domine la course au titre avec 4 points d'avance sur son poursuivant direct. La confrontation, programmée, vendredi prochain, à 14h30, ne sera pas facile d'autant plus que l'adversaire ne compte pas se laisser surprendre sur ses bases et devant ses supporters. Un match au sommet attend donc les amoureux de la balle ronde pour peu que les Canaris soient à la hauteur de croiser le fer au leader.