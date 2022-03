Les Canaris sont depuis hier en Tunisie, plus précisément dans la ville de Sousse où ils ont entamé un stage bloqué. Selon la direction du club qui mise beaucoup sur ce séjour tunisien, les joueurs sont fin prêts pour entamer une série de préparations physiques en prévision des matchs restants dans la course au titre de championnat. La préparation est d'autant plus nécessaire car il est visible que le club kabyle, après avoir rejoint le premier carré, lorgne le titre qui ne semble plus dans le domaine de l'impossible.En effet, ce stage en Tunisie qui s'étalera sur plusieurs jours grâce, notamment à l'ajournement de la rencontre opposant les Canaris à la JS Saoura ne peut pas avoir d'autres objectifs que de préparer les joueurs à intensifier les efforts dans l'optique de rejoindre le leader. En effet, au grand complet, l'effectif sera soumis à d'intenses séances de préparation physique par Ammar Souayah qui ne manquera pas d'approcher des clubs tunisiens pour d'éventuels matchs amicaux. Jusqu'à hier, la direction ne parlait pas d'une éventuelle rencontre dans ce sillage mais tout indique que les Canaris, pour peaufiner leur tactique, doivent jouer des matchs amicaux sur place. Depuis hier donc, les Canaris effectuent deux séances quotidiennes sous la houlette

du coach Souayah qui entend, selon toute vraisemblance, essayer toutes les configurations de son effectif afin de voir de plus près les capacités techniques de chaque joueur. Mettre au point une stratégie pour attaquer la deuxième manche du championnat avec comme point de mire de rattraper le CRB qui risque de s'éloigner en mettant à profit ses deux matchs de retard. Une suite de compétition qui s'annonce donc palpitante au grand bonheur des supporters. Au sujet des supporters justement, il est à rappeler que les joueurs sont très motivés avec le retour de l'ambiance sur les gradins. Le moral bien boosté semble d'ailleurs donner de très bons résultats sur le terrain. En effet, on constate que le retour des supporters sur les gradins s'est accompagné de bonnes prestations et des bons résultats. Les Canaris semblent en effet bien se porter sur le plan mental depuis l'annonce de cette bonne nouvelle par la Fédération algérienne de football.

Une autre bonne nouvelle vient se joindre, au grand bonheur des joueurs, celle de la confédération africaine de football qui a fini par verser la prime de participation du club à la coupe de la Confédération africaine de football la saison passée. Une participation plus qu'honorable avec une qualification en finale. D'ailleurs, la participation en question était la première après une longue absence.

Enfin, il convient de noter que les Canaris qui se trouvent actuellement à Sousse en Tunisie reprendront la compétition le 25 du mois en cours avec un déplacement périlleux à Biskra pour affronter le club local, l'USB.