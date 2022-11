Les Canaris vont-ils se réveiller dimanche prochain face au MC Alger? La question se pose avec une grande acuité car la JSK s'enfonce sérieusement à tous points de vue. En bon avant- dernier au classement et avec une autre série de mauvais résultats au tableau de bord, les boys à Abdelkader Amrani doivent impérativement se réveiller. Difficile, voire même très difficile sera la rencontre d'autant plus qu'elle les opposera à une équipe qui ne se laissera certainement pas faire à domicile. Les Canaris sont sur le terrain de l'adversaire, mais devront malgré cela ramener un bon résultat. La tâche ne sera pas facile. Gagner ou même arracher un match nul devant un adversaire qui, lui aussi, compte empocher les trois points de la rencontre. À 5 points du podium, le MCA ne compte pas à l'évidence laisser filer une pareille chance de jouer sur ses bases. La JSK se trouve actuellement dans la position inconfortable d'avant-dernier au classement ce qui fait d'elle une équipe relégable à moins que les Canaris se réveillent et s'éloignent de la porte de l'abîme. Cette situation inquiète les supporters et la direction du club, qui semble à court de solutions pour sortir l'équipe de ce gouffre. Parallèlement aux supporters, le coach Amrani reste, lui aussi, dubitatif. Après une courte période d'amélioration avec de bons résultats, son groupe rechute et entame un nouveau cycle de mauvais résultats. Amrani n'a pas hésité à pointer du doigt les failles de son effectif. En plus de la condition physique frêle des joueurs, la discipline semble figurer parmi la liste des plaintes de ce dernier. Mais, ce qui inquiète le plus les supporters, c'est incontestablement le classement de leur équipe. En position de relégable, la JSK devra rapidement sortir de cette configuration. Les supporters sont d'autant plus en colère car ils n'ont pas l'habitude de voir leur club longer la ligne de démarcation avec cette fâcheuse éventualité de se retrouver en 2e division. Cela relève de l'inconcevable pour eux. Aussi, la rencontre face au Mouloudia revêt un caractère vital pour la JSK. Un autre mauvais résultat installerait l'équipe dans une véritable zone rouge avec une sérieuse option vers la relégation. Un bon résultat, au moins un match nul, pourrait être bon pour le moral des troupes. Ce n'est pas impossible mais il faudra se battre de toutes ses forces pour l'arracher à un club qui ne se laisse pas faire et qui reste imperturbable.