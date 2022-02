La JS Kabylie est désormais sortie de la course en coupe de la CAF. Elle a laissé filer une occasion en or pour se qualifier en phase des poules de la compétition malgré sa victoire (2-1), dimanche soir, face au Royal Léopards (Eswatini). Au match aller, la JSK s'était inclinée (0-1).

Le but encaissé, dimanche au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou a été un cadeau inespéré pour une équipe du Royal Léopards qui était fade et sans réelle aptitude à réaliser un bon résultat. Mais, les vents ont soufflé du mauvais côté pour le club algérien qui n'a pas su et pu concrétiser les quelques occasions qu'il s'était créées. En tout état de cause, le résultat de (2-1) suffisait pour prendre la direction de la sortie après une belle finale jouée, l'année passée, dans le cadre de la même compétition africaine.

Les camarades de Bensayah n'ont pas su dépasser l'écueil du but encaissé au mauvais moment. Le score, malgré la victoire inutile, ne permettait donc pas aux Jaune et Vert de poursuivre le parcours continental. Après cette qualification, les Royal Léopards évolueront dans le Groupe «B» de la phase des poules aux côtés de l'autre représentant algérien, la JS Saoura, des Libyens d'Al-Ittihad et des Sud-Africains d'Orlando Pirates.

Désormais, le JSK va revoir à la baisse ses objectifs en tentant de remonter dans le classement au niveau du championnat de Ligue 1. Un objectif qui semble, lui non plus, peu accessible au vu des prestations des Canaris qui ne parviennent pas à quitter le milieu du tableau. En effet, la sortie de la course pour le titre africain libérera les Canaris d'une sérieuse pression, ce qui leur permettra de se consacrer exclusivement au Championnat national dominé jusqu'à présent par le CR Belouizdad, qui n'est pas du tout prêt à céder sa place sur le fauteuil au bénéfice d'un poursuivant. De toute manière, pour les joueurs de la JSK, il est encore trop tôt pour parler de cette éventualité.

Avant de jouer pour le titre, il faudra d'abord remonter dans le classement et rejoindre le premier carré. Pour beaucoup de supporters déçus au lendemain de l'élimination, le titre de championnat n'est point accessible aux Canaris dans leur version actuelle. Les recrutements hivernaux marqués, notamment par le retour de Salim Boukhenchouch pourraient impulser un nouveau souffle à la ligne offensive, mais l'espoir est mince d'aller jusqu'à rattraper le leader. Jouer pour une place qualificative à l'une des compétitions africaines serait la meilleure option pour une équipe qui sort tout juste de la CAF.

Contrairement à cette saison, la JSK a fait un parcours honorable, l'année passée, en retrouvant la compétition africaine de la plus belle des manières après plus d'une décennie d'absence. On se souvient que les Canaris ont atteint la finale de la même compétition de la coupe de la CAF et perdu face à un habitué de la compétition, le Raja Casablanca, dans une rencontre où ils ont fourni des prestations de très loin meilleures que celles qu'on a vu avant-hier à Tizi Ouzou.