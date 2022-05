La JS Kabylie a remporté une belle victoire, mardi dernier, face à son concurrent direct dans la course à la place de dauphin qualificative pour la champions league africaine. Face à la JS Saoura, les Canaris l'ont emporté (2-0), ce qui leur a suffit de prendre la seconde place au classement et rester collé aux traces du leader, le CR Belouizdad. Un leader qui devra, désormais, éviter les faux-pas pour préserver ses distances.

Les Belouizdadisont ont encore des rencontres en retard. Mardi, malgré l'absence à la dernière minute des supporters, les Canaris ont su relever le défi. Il faut dire que Salim Boukhenchouche a brillé lors de cette rencontre. Auteur des deux buts inscrits par son équipe, le métronome de l'équipe de la Kabylie tient bien ses promesses de jouer le rôle d'un élément capable de changer la donne dans n'importe quelle rencontre. Et, c'est justement un joueur possédant cette caractéristique qui a longtemps défaut à cette équipe. La JSK a bien trouvé le joueur qui lui faut. Les derniers résultats auront apporté un nouveau souffle à la compétition qui commençait à sentir le moisi. Il se pourrait même que la course au titre soit relancée d'autant plus que le leader n'a pas des adversaires faciles à manier durant ces toutes prochaines rencontres. Alors que les Rouge et Blanc croisaient le fer hier à l'ES Sétif, ils seront, dimanche prochain, en déplacement périlleux à Oran, où ils devront défendre leur statut devant une équipe du MCO qui tient beaucoup aux trois points de la rencontre. Une configuration qui s'annonce compliquée pour un leader qui est désormais dans l'obligation de gagner ses duels pour ne pas perdre de précieux points. Des points, en effet, qui deviennent plus précieux à présent que l'écart se réduit avec son poursuivant. La JSK qui se trouve seule dans la place de dauphin devant la JSS qui a, toutefois une rencontre de mise à jour du calendrier, n'a plus de pression. La course au titre n'est plus à l'ordre du jour, à moins que le CRB en offre l'occasion par quelques points perdus par-ci, par-là. Par ailleurs, et après l'affaire du huis clos du match de mardi, Ali Bouzit, actionnaire de la SSPA/JSK et membre suppléant du bureau dirigeant de la LFP, vient de remettre sa démission à cette dernière instance. «Cette décision intervient suite à la scandaleuse mesure du huis clos prise contre la JSK, et notifiée hier tard dans la soirée, dans un contexte marqué par une campagne visant le club», indique le club.