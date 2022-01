La JS Kabylie continue sa marche en avant en s'imposant face au NC Magra (3-0). La confrontation n'a finalement pas été très difficile pour les Canaris, qui ont surpris l'adversaire avec 3 buts signé Bensayah, auteur d'un doublé, et Nezla. Deux joueurs qui confirment, journée après journée, leur retour à la forme après une période de recul qui a étonné les supporters. Ainsi, la JSK renoue avec les victoires et s'apprête à dépasser une phase difficile marquée par des défaites successives à l'intérieur de leurs bases. Toutefois, malgré cette victoire éclatante, les Canaris restent encore accrochés au milieu du tableau, en occupant jusqu'à présent la 8e place loin derrière le leader, le CRB, qu'ils ont battu sur son terrain (1-0).

Aussi, après leur dernière victoire, les camarades de Bensayah demeurent au milieu du tableau. Une position que le coach Ammar Souayah veut quitter le plus tôt possible, afin de rassurer la direction et les supporters qui s'inquiètent de ces prestations depuis le début de saison. La série de victoires, atténuée cependant par le match nul à domicile face à l'US Biskra, est un indicateur, on ne peut plus mieux, de l'instabilité qui caractérise l'effectif, capable du meilleur comme du pire.

Les Canaris, qui relancent ainsi la série de victoires ne veulent pas s'arrêter là, car l'enjeu est beaucoup plus important qu'une simple remontée au classement général du championnat de Ligue 1. Bien plus, ils doivent garder cette tendance positive pour maintenir le moral au beau fixe en vue de la prochaine compétition internationale. Psychologiquement, les joueurs doivent en effet être bien boostés pour pouvoir surpasser les poids lourds du tour prochain de la coupe de la Confédération africaine. Cependant, le défi est grand et le coach et ses poulains doivent assurer. La qualification aux prochains tours de la joute africaine n'est pas chose aisée, selon toute vraisemblance. Le niveau actuel des Canaris indique que la prochaine étape sera difficile. Les supporters s'inquiètent justement sur ce plan, car leur club ne pourra sans doute pas faire un bon parcours s'il reste à ce niveau.

Une situation qui irrite également la direction qui presse l'entraîneur à passer ce cap et aller vers un niveau plus compétitif. Les Canaris, faut-il le rappeler, ont fait un très bon parcours dans la compétition africaine, l'année passée.

Une qualification à la finale somme toute inespérée a été possible, grâce à un travail collectif fait par les joueurs, l'entraîneur et l'ancienne direction qui a, d'ailleurs, faut-il le reconnaître, réussi à tenir sa promesse de retrouver les compétitions africaines. Un défi qui doit être poursuivi par l'actuelle direction qui devra non seulement aller plus loin dans la compétition mais plutôt aller en finale pour un résultat meilleur que le précédent.