Une subvention de 27 millions DA a été octroyée, jeudi, à l’USM Bel-Abbès, club évoluant en Ligue 2, a déclaré le wali, Mustapha Limani. Ce dernier a souligné que l’APC a contribué, à cette subvention, avec un montant de 20 millions DA et la wilaya avec 7 millions DA, pour aider l’équipe qui traverse une étape difficile. Une autre subvention sera accordée à l’équipe d’El Mekerra par l’APC de Sidi Bel-Abbès d’une valeur de 10 millions DA. Limani a rappelé les conditions difficiles que traverse l’équipe actuellement, appelant les joueurs, les dirigeants et les supporters à se regrouper et déployer les efforts pour sauver l’équipe.