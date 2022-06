Plus organisée depuis fin 2019, la cérémonie des CAF Awards destinée à récompenser les meilleurs joueurs africains va faire son retour cet été. Selon la Confédération africaine de football (CAF), cette prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du football africain aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. Les CAF Awards seront organisés avant la finale de la coupe d'Afrique des nations féminine TotalEnergies, Maroc 2022, prévue du 2 au 23 juillet 2022. L'événement coïncide également avec le deuxième anniversaire du lancement de la stratégie du football féminin de la CAF. Une nouvelle catégorie a été introduite suite au début réussi de la Ligue des Champions féminine CAF en novembre dernier. Il s'agit de la Joueuse interclubs de l'année. Comme lors des éditions précédentes, plusieurs catégories seront en lice, en plus des prix tant convoités de Joueur et Joueuse de l'année. Les autres catégories comprennent le joueur interclubs de l'année, le jeune joueur de l'année, l'Équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et le but de l'année. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, du groupe d'étude technique de la CAF, des journalistes sélectionnés, et des légendes du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. La précédente édition des CAF Awards s'est tenue en 2019 à Hurghada, en Égypte. L'attaquant sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Asisat Oshoala avaient respectivement remporté les titres de joueur et joueuse de l'année. Cependant, il y a lieu de noter une interrogation à propos de cette nouvelle édition. Avec une telle programmation, est-ce que la cérémonie viserait à honorer le meilleur joueur africain de la dernière année civile, comme c'était le cas jusqu'à présent, ou bien le meilleur joueur africain de la saison écoulée, avec un changement de règlement inspiré de la réforme du Ballon d'or?