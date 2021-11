Le 2e tour des éliminatoires africains du Mondial-2022 s'est achevé, ce mardi et on connaît désormais l'identité des 10 qualifiés pour les barrages. Parmi les 10 équipes qualifiées pour le 3e tour, 9 ont déjà participé à la Coupe du monde.

Seul le Mali, impressionnant lors de ce 2e tour, n'a encore jamais goûté aux joies d'une phase finale. Portés par un bilan impressionnant, invaincus avec 5 victoires, un nul et aucun but encaissé, les Aigles se sont donné les moyens de rêver de s'envoler, enfin, vers l'épreuve reine. Le fameux «groupe de la mort», où figuraient 2 géants africains, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, a tenu toutes ses promesses en matière de suspense. Vainqueurs à domicile au match aller lors de la 2e journée, les Éléphants ont ensuite fait la course en tête jusqu'à la dernière journée où ils se sont finalement inclinés (0-1) à Douala chez les Lions Indomptables, dont le héros s'appelle Karl Toko-Ekambi.

L'attaquant de l'Olympique lyonnais a porté le coup fatal en première période, envoyant les siens au tour suivant et éliminant les Ivoiriens qui ne disputeront pas la Coupe du monde pour la 2e fois consécutive après leur échec, lors de la campagne qualificative pour Russie 2018. Islam Slimani a été éblouissant durant ce 2e tour, dont il finit meilleur buteur avec 7 réalisations. Mieux, il est devenu face au Niger le 8 octobre dernier, le meilleur artificier de l'histoire de l'Algérie avec un 37e but en Vert, soit un de plus que le record d'Abdelhafid Tasfaout. Avec 16 unités au compteur, il est le 4e meilleur buteur africain de l'histoire des qualifications pour l'épreuve reine, à égalité avec Emmanuel Adebayor (16), derrière Moumouni Dagano et Samuel Eto'o (17), et Didier Drogba (18). Le dernier match du Groupe G opposait le Ghana à l'Afrique du Sud, leader avec 3 points d'avance sur les Black Stars. Ce sont ces derniers qui se sont imposés grâce à un penalty transformé par André Ayew (1-0). Le capitaine, qui fêtait sa 100e sélection, a ainsi hissé son équipe à égalité de points avec les Bafana Bafana avec une différence de buts identique, mais avec un but marqué en plus qui a suffi aux Ghanéens pour filer au 3e tour et laisser les Sud-Africains à quai. Avec six victoires en autant de rencontres, le Maroc est la seule équipe de ce 2e tour à avoir fait le plein de points avec de surcroît un seul but encaissé pour 20 inscrits. Un bilan qui porte la marque de Vahid Halilhodžiæ qui, depuis sa prise de fonction en 2019, n'a connu qu'une seule défaite.

La Tunisie a débuté sa campagne comme elle l'a terminée, par une victoire chez elle. S'ils ont concédé un nul en Mauritanie (0-0) et une défaite en Guinée équatoriale (1-0), les Aigles de Carthage ont fait honneur à leur solidité légendaire à domicile qui dure depuis juin 2008 et leur défaite 1-2, face au Burkina Faso, dernière équipe à les avoir défaits sur leur sol en éliminatoires de la Coupe du monde.