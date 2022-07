Les sélections algériennes des cadets et cadettes de tennis de table se sont qualifiées aux demi-finales du tournoi par équipes des championnats d'Afrique des Jeunes de l'ITTF, qui se déroulent à Tunis du 21 au 27 juillet, après avoir passé le premier tour.

Les cadets composés de Abadli Wafi Chams Eddine, Bilel Zoutiene et Sofiane Khenniche ont éliminé en quarts de finale leurs homologues d'Afrique du Sud (3-0) et affronteront en demi-finale l'équipe du Nigeria constituée de Kuti Matthew, Mustapha Mustapha et Mustapha Musa (exemptée des quarts). L'autre demi-finale chez les cadets, mettra aux prises, l'Égypte qui a éliminé la Libye (3-0), à la Tunisie exempte des quarts.

Chez les cadettes, l'équipe algérienne composée de Madina Seddiki, Hana Sadi et Khouloud Takherist jouera en demi-finale contre l'Égypte, alors que la Tunisie affronte le Maroc.

Au premier tour, les cadets algériens avaient terminé leur parcours dans la poule A, en seconde position (3 points) dernière la Tunisie (4 pts) avec laquelle ils avaient perdu leur match (3-0), avant de battre la RD Congo (3-0). Le même parcours a été réalisé par les cadettes avec les mêmes adversaires de leur catégorie, perdant, là aussi, face à la Tunisie (3-1) et gagnant devant la RD Congo (3-0).