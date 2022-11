Beaucoup de férus de la balle ronde ont cru à une «surmédiatisation» de Kylian M'bappé que les médias français ont mis au-devant de la scène médiatique de l'Hexagone, mais, avec la deuxième victoire consécutive des Bleus face au Danemark (2-1), après celle acquise contre l'Australie (4-1), c'est M'bappé qui a propulsé sa sélection en 8es de finale, avant le dernier match du groupe. Il est vrai que les Français ont bien redouté ces Scandinaves, qui les ont battus en juin et septembre (respectivement 2-1 et 2-0). Les joueurs du coach Didier Deschamps ont véritablement souffert devant ces «techniciens scandinaves». D'ailleurs, les protégés de Kasper Hjulmand ont tenu en respect ces «insaisissables» joueurs français bien menés par M'bappé et Olivier Giroud, sans oublier Raphaël Varane. Le «kid de Bondy» avait ouvert le score à l'heure de jeu avant l'égalisation des Scandinaves quelques minutes plus tard. L'attaquant du PSG en profite pour devenir comeilleur buteur de la compétition avec trois réalisations, à égalité avec l'Équatorien Enner Valencia. Par la suite, le défenseur du Barça, Andreas Christensen, marque un but d'un coup de casque pour remettre les Rød-Hvide (les Rouge et Blanc, en danois NDLR.) dans le match. Le match est plein de suspense et alors qu'on s'acheminait vers un nul, voilà que l'inévitable «kid de Bondy» qui replace les Bleus devant en toute fin de match. Avec ce doublé, l'attaquant du PSG en profite pour rentrer dans la légende. À 23 ans, il porte son compteur de but sous le maillot bleu à 31 réalisations, autant... que Zinedine Zidane. Le jeune attaquant vedette français se distingue ainsi et montre toute l'étendue de ses capacités offensives et surtout de buteur. Ce qui a fait dire à son compatriote Jules Koundé: «Sur toutes les compétitions il veut marquer son empreinte et il est en train de le faire.» En effet, le prodige du Paris Saint-Germain s'est offert un doublé décisif (61e, 86e), crucial pour les Bleus comme en 8es du Mondial-2018 face à l'Argentine, un adversaire qu'il pourrait recroiser d'ailleurs dans deux matchs au même stade de la compétition, avec un duel potentiel contre Lionel Messi, buteur samedi contre le Mexique (2-0). Pour le moment, les Français sont déjà connectés sur leur prochain match. En effet, les joueurs de Deschamps se préparent pour aborder leur dernière rencontre du groupe D, mercredi contre la Tunisie, avec la possibilité pour le coach de faire souffler des cadres et donner du temps de jeu à ses «coiffeurs». Même un match nul face aux Aigles de Carthage leur assurerait la première place du groupe. Il y a lieu de faire remarquer également que chez les Bleus, le vice-capitaine Varane, enfin de retour sur un terrain, a aussi rendu une copie parfaite, une autre bonne nouvelle pour les Champions du monde, submergés par une vague de blessés depuis de longues semaines et encore récemment. Le défenseur de Manchester United est sorti après une heure et quart de combat, sans pépin visible après avoir été éloigné un mois des terrains pour une blessure musculaire à une cuisse. «J'ai beaucoup travaillé, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est toujours particulier une Coupe du monde, jouer pour son pays. Je profite de chaque moment», a-t-il savouré. Pour sa 88e sélection, l'ex-Madrilène s'est bel et bien illustré en guidant l'arrière-garde française avec sérénité, au moment où, son jeune coéquipier et associé à M'bappé, Dayot Upamecano, préféré à Ibrahima Konaté, s'est hissé au même niveau, de quoi s'incruster davantage dans le «onze» de départ. De plus, et face à la 10e nation mondiale, Deschamps a obtenu quelques certitudes de plus concernant son équipe type, quasiment fixée après deux matchs.