Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a affirmé, mardi à Oran, que toutes les infrastructures de transport de base sont fin prêtes pour la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'ouest du pays du 25 juin au 6 juillet prochains. Le ministre a indiqué, en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya en compagnie du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi que l'ensemble des structures de transport de base y compris la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella et le port d'Oran sont prêts, faisant observer qu'il y a «une vision prospective de ces structures à l'horizon 2030 et 2040». «Le secteur des transports accompagne cette vision et objectifs par l'appui de plans de transport pour un nombre de navettes aériennes et maritimes que nous renforcerons prochainement par le transport urbain», a-t-il déclaré.