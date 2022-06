Appelé à s'exprimer, hier, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, le Commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz, a fait le point sur l'évènement. «Tous les moyens sont mis en place pour le lancement de la manifestation». S'exprimant hier matin, sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports affirme que toutes les infrastructures sont prêtes, notamment le complexe olympique, pour accueillir les athlètes. Le Village méditerranéen, quartier général des athlètes et de leurs staffs offrira, promet-il, toutes les commodités: «Le Village offre à la famille méditerranéenne le confort nécessaire. Des bâtiments de grand standing et de bonnes conditions de restaurations.» Et d'ajouter: «Ce Village dispose d'un espace dédié à la vie sociale des athlètes. Il leur permettra de connaître les aspects culturel, artisanal et historique de l'Algérie et de la ville d'Oran.» L'intervenant précise que certaines compétitions débuteront avant samedi, avec l'arrivée, à Oran, des délégations de la Slovénie et de la Macédoine du Nord, ainsi que quelques dizaines d'athlètes de différents comités olympiques. Le site Internet de vente des billets d'accès à la cérémonie d'ouverture des JM Oran 2022 a enregistré «2000 entrées par seconde» et «la vente de 3 200 billets en moins d'une heure», fait savoir Derouaz, qui se réjouit de «l'engouement des Algériens pour les jeux». Il a dévoilé,, par la même occasion, que le même site a enregistré près de 18 000 tentatives de hacking. Près de 1 800 journalistes, entre nationaux et internationaux, couvriront la 19e édition des JM Oran 2022. Selon Derouaz, les Télévisions nationales et internationales diffuseront 83 heures en direct, et cela n'a été possible, ajoute-t-il, qu'après la signature d'une convention entre le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) et l'organisation de l'Eurovision, précisant qu' «une première dans l'histoire des JM.» «Une enveloppe de près de 3 milliards de DA a été réservée à la mobilisation des meilleurs spécialistes de transmission télévisuelle», a-t-il conclu. Des propos rassurants du commissaire des Jeux méditerranéens, qui augurent un évènement réussi sur tous les plans.