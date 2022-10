L'ASM Oran, qui espère retrouver la Ligue 1 de football à l'issue de l'exercice en cours après huit années passées dans le purgatoire, s'éloigne d'ores et déjà de son objectif. Le club de «M'dina J'dida», bien qu'il ait bénéficié de toutes ses recrues pour le deuxième match de suite, a concédé une nouvelle défaite, cette fois-ci à domicile face à l'ES Mostaganem (1-0), mardi pour le compte de la 5e journée du championnat du deuxième palier (Gr. centre-ouest). Une défaite très mal digérée par l'entraîneur de l'ASMO Hadj Merine, qu'il a imputée, dans ses déclarations à la presse à l'issue de la rencontre tenue au stade Habib-Bouakeul, à l'arbitre. «On a été, aujourd'hui, victime d'un arbitrage scandaleux qui a offert la victoire à l'adversaire en lui accordant un penalty imaginaire dans les dernières minutes de la rencontre», a-t-il tonné. «On ne mérite nullement de perdre cette partie après l'avoir dominé de la tête et des épaules en se procurant plusieurs occasions franches, sans pour autant diminuer de la valeur de l'adversaire», a-t-il ajouté. Cette nouvelle contre-performance enfonce davantage les Oranais qui ne comptent que deux petits points sur 15 possibles. Un bilan qui devrait les obliger à revoir à la baisse leurs ambitions puisqu'il les place à la 14e position (premier potentiel relégable). «C'est vraiment regrettable de perdre de cette manière. Ce sont les efforts d'un travail de toute une semaine qui partent en fumée à cause des erreurs de l'arbitre. C'est la première fois qu'on a pu préparer la partie avec l'ensemble des joueurs, y compris les recrues», a encore regretté le patron technique des Vert et Blanc. L'ASMO a attendu jusqu'à jeudi passé pour qualifier ses recrues estivales au nombre de 13 après avoir épuré ses dettes auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), rappelle-t-on. Néanmoins, la qualification des nouveaux joueurs n'a rien changé dans le sort de cette équipe qui enchaîne ainsi sa deuxième défaite de suite après celle concédée à Tiaret le week-end passé. Des résultats qui compliquent de plus en plus les affaires du club.