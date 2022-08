La sélection nationale seniors «messieurs» a perdu, jeudi dernier, devant la Namibie (1-2), pour le compte de la deuxième journée (Poule B) de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique), au tennis club de Bachdjarah (Alger), se compliquant ainsi la tâche pour le reste de la compétition. En effet, il s'agit de la seconde défaite de suite des Verts après celle concédée, mercredi, contre le Maroc (3-0), lors de la journée inaugurale de ce rendez-vous continental du Groupe 3, qui fait son grand retour en Algérie, 19 ans après. Face à la Namibie, la victoire de l'Algérie était impérative pour augmenter les chances de qualification aux play-offs du groupe 2 (Zone Europe-Afrique 2023). En simple, l'Algérien Toufik Sahtali a perdu contre Connor Henry Van Schalkwyk 2-6, 7-6, 6-4, alors que Rayan Ghedjemis s'est imposé devant Codie Schalk Van Schalkwyk 6-3, 1-6, 6-3. Lors du match du double, décisif pour départager les deux nations, les frères namibiens Van Schalkwyk se sont imposés devant le duo algérien composé de Ghedjemis/Hamza-Reguig 3-6, 6-3, 3-6. «Nous sommes très déçus d'avoir perdu cette rencontre, aujourd'hui, face à la Namibie. Franchement ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait. On s'est battu depuis l'entame des matchs mais il nous manquait de la chance sur certains points. Maintenant, on doit se concentrer sur la rencontre de demain (Kenya, ndlr) qui est très importante», a déclaré, Samir Hamza-Reguig. Son compatriote, Rayan Ghedjemis a estimé que la défaite d'aujourd'hui était «très amère». «C'est une défaite au goût amer car on avait l'opportunité de faire mieux. On s'est mouillé le maillot depuis le premier match avec l'objectif de gagner. Maintenant, on doit se concentrer sur le Kenya à fond et ne pas sous-estimer cette équipe car la surprise est toujours là», a expliqué Rayan Ghedjemis. Pour sa part, le capitaine de la sélection namibienne, Gert Dippenaar, s'est dit «heureux» du résultat, surtout que la rencontre n'était nullement facile. «La rencontre était compliquée sur tous les plans. Le double était décisif et heureusement que nos jeunes se sont imposés contre une très bonne équipe algérienne soutenue par son public. Après cette belle victoire, on doit récupérer et penser à la rencontre de demain contre le Maroc. Certes, nos adversaires sont favoris mais la surprise est toujours là, et la poule A l'a confirmé, hier, avec le succès de la Côte d'Ivoire devant le Zimbabwe, tête de série numéro un», a expliqué le capitaine de la sélection namibienne, Gert Dippenaar. Dans l'autre match de la même poule, le Maroc a dominé le Kenya 3-0.Lors de la deuxième journée, programmée, hier, l'Algérie affrontera le Kenya, alors que la Namibie sera opposée au Maroc. Pour le compte de la poule A, le Zimbabwe s'est imposé face au Bénin 2-1, alors que la Côte d'Ivoire a balayé le Mozambique 3-0. La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par équipes. Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis (ITF).