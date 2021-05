Si en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), la JS Kabylie a réussi une très belle victoire en déplacement face au CS Sfaxien (1-0), avec un match retour à domicile, les deux autres représentants algériens, mais en Ligue des Champions cette fois-ci, en l'occurrence le MC Alger et le CR Belouizdad, appréhendent déjà le probable travail des coulisses des Marocains et Tunisiens pour une qualification aux demi-finales. En effet, d'aucuns connaissent bien le travail des coulisses des Marocains et des Tunisiens s'agissant des derbys maghrébins et en particulier contre les clubs algériens. Et surtout lorsqu'il s'agit des matchs retours décisifs qui se jouent chez eux. Les Wydadis ont cet appui du président de la Fédération, Faouzi Lekjaâ, très influent aussi bien au sein de la Confédération africaine de football (CAF) qu'à la Fédération internationale de football (FIFA). Combien de fois, n'a t-on pas constaté que lors des matchs décisifs les clubs algériens se retrouvent toujours arbitrés par des referees qui leur sont très «hostiles». Sur le terrain, le MC Alger a concédé un nul contre le Wydad de Casablanca (1-1). Ce qui veut dire que les Vert et Rouge n'auront qu'une seule alternative au match retour: gagner pour se qualifier en demi-finale. Connaissant la volonté et surtout le caractère spécial des Algériens à relever les défis les plus fous, on s'attend donc à un match référence de l'équipe algérienne drivée par Nabil Neghiz, qui d'ailleurs connaît parfaitement le football marocain puisqu'il y a déjà exercé. La forte pression des fans du MCA sur les joueurs qui, exigent «la qualification avec les honneurs», revigore bien les joueurs pour se transcender. Mais, des fans du Doyen redoutent particulièrement l'arbitrage surtout chez le pays du «puissant» président de la Fédération marocaine Lekjaâ. Et l'autre équipe en lice en Ligue des champions, le CR Belouizdad se trouve aussi dans l'expectative en matière d'arbitrage d'autant qu'on connaît déjà le nom de l'arbitre directeur du jeu de ce match retour qui n'est autre que le Gambien Bakary Gassama. Connu pour son hostilité à l'Algérie et surtout à sa «faiblesse» pour l'ES Tunis. Il faut rappeler que le CR Belouizdad a pris une sérieuse option dans la perspective d'une qualification en demi-finales de la Ligue des Champions africaine de football, en dominant l'Espérance Tunis (2-0), en quart de finale «aller», disputé samedi dernier au stade du 5-Juillet (Alger). Ce qui veut dire qu'au match retour l'ES Tunis doit gagner par plus de deux buts d'écart contre le CRB, sans que celui-ci n'en marque. Or, marquer trois buts au Chabab actuel contre aucun n'est pas du tout dans les cordes des joueurs de l'EST. Et c'est pourquoi les fans et responsables du club belouizdadi redoutent l'influence de l'arbitre Gassama contre qui, ils pensent qu'ils vont jouer ce match retour décisif et non contre l'Espérance. C'est pourquoi la direction du CRB a envoyé avant-hier une correspondance à la CAF pour contester l'arbitrage du match. Et aux dernières nouvelles, la CAF devrait scruter la performance de l'arbitre gambien. Quant au dernier club algérien qualifié en coupe de la CAF, la JSK, elle est bien habituée des grands rendez-vous continentaux, en disputant presque toujours les tours avancés au stade du 5-Juillet, comme ce fut le cas au début des années 2.000, pendant lesquels elle avait remporté trois coupes de la CAF consécutives dans le grand stade olympique d'Alger. Aujourd'hui que le club a atteint les quarts de finale de l'édition2020- 2021, des bruits ont commencé à circuler sur la possibilité de le voir délaisser le stade du 1er-Novembre, où il avait disputé les tours précédents, pour prendre ses quartiers au 5-Juillet. Et là, Iboud a tenu à préciser que «la balle est dans le camp des joueurs et du staff technique pour le choix de la domiciliation entre Tizi et Alger». En tout cas, la JSK s'était imposée en déplacement lors du match aller(1-0), ce qui la place dans une position favorable dans la perspective d'une qualification en demi-finale.