Vêtus de maillots vert ou blanc, drapeau national en main, plus de 140 supporters algériens sont arrivés jeudi matin à Douala, à bord d'un vol spécial, pour assister au match décisif de l'Équipe nationale de football face à la Côte d'Ivoire, dans l'après-midi au stade de Japoma. Alors que les Verts s'étaient contentés, jusque-là, du soutien d'une vingtaine de supporters algériens venus au Cameroun avant le début de cette 33e édition, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont eu cette fois-ci, le soutien d'un bon nombre de fans algériens, mais la déception était grande, après une défaite (1-3 et une élimination précoce. «Palestine Chouhada», «Côte d'Ivoire makane walou», «Inchallah ya Rabbi, l'Algérie qualifiée», les supporters algériens ont diversifié leur répertoire de chants, dès leur arrivée à l'aéroport international de Douala, et cela malgré les 4 heures et 50 minutes du vol, qui ont fini par épuiser certains d'entre-deux, mais leur détermination à donner de la voix est restée irréprochable. «Nous sommes ici pour soutenir notre Équipe nationale. Les joueurs ont tout donné lors des deux premiers matchs. J'espère qu'on va gagner aujourd'hui et se qualifier», a affirmé Kamel, un supporter de Constantine, avant le match. «Je suis de la wilaya de Djelfa. Nous sommes confiants en la possibilité de notre sélection à gagner face aux Ivoiriens. InchAllah, on se qualifiera pour le prochain tour», a estimé de son côté Chérif. Dix supporters qui étaient inscrits sur la liste des partants pour Douala, n'ont pu effectuer le voyage, après avoir été testés positifs au Covid-19. Vers les coups de 13h, les supporters algériens ont eu droit à un déjeuner offert par l'organisateur de ce déplacement, l'opérateur national de téléphonie mobile Mobilis, suivi du test de Covid-19, obligatoire pour entrer au stade. Le retour au pays s'est fait juste après la fin de la rencontre, avec une grosse déception. D'autres éventuels déplacements étaient prévus dans le cas où l'Équipe nationale poursuivait son aventure dans ce tournoi, mais cela n'aura pas lieu.