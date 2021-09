54 clubs au total ont été licenciés pour la Ligue des Champions de la CAF édition 2021-2022, tandis que pour la coupe de la Confédération, 52 clubs ont obtenu une licence au niveau de leur association , a indiqué la CAF.

Parmi les 106 clubs au total, quatre clubs algériens ont obtenu leurs licences africaines: le CR Belouizdad et l’ES Sétif en Ligue des Champions, et la JS Saoura et la JS Kabylie en coupe de la CAF. Le cadre réglementaire des compétitions interclubs de la CAF stipule que tous les clubs (candidats à la licence) ayant l’intention de participer aux compétitions interclubs de la CAF saison 2021-22, doivent se soumettre à la procédure d´octroi de licences de clubs auprès de leur association membre (bailleur de licence) respective, précise l’instance. Tous les clubs qui se qualifient sur le mérite sportif pour les compétitions interclubs de la CAF doivent obtenir une licence avant de pouvoir réellement participer à la compétition.

La licence confirme que chaque club a satisfait aux normes minimales de la CAF. L’association membre de la CAF agit en tant que bailleur de licence, évaluant chaque candidat selon cinq critères : sportif, infra structurel, personnel et administratif,

juridique et financier, explique la CAF.