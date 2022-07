Les sélections algériennes masculines de handball des moins de 18 ans (U18) et des moins de 20 ans (U20), sont désormais fixées sur leurs adversaires lors des championnats d'Afrique des catégories respectives, dont les phases finales sont prévues entre août et septembre prochains à Kigali (Rwanda). Dans le tournoi des U20, prévu du 20 au 29 août dans la capitale rwandaise et dont le tirage au sort a été effectué, jeudi soir, l'Algérie évoluera dans le groupe B, aux côtés, du Congo, l'Égypte et la Libye, alors que le groupe A est composé de l'Angola, de la République centrafrique, du Maroc, du Rwanda et de la Tunisie. Les six premiers du classement final se qualifieront au Mondial des moins de 21 ans (U21), prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce. De son côté, la sélection nationale U18 a été versée dans la poule B avec le Burundi, l'Égypte, Madagascar et le Rwanda. La poule A regroupe le Congo, la Libye, le Maroc et l'Ouganda. Le tournoi des U18 se tiendra également à Kigali du 30 août au 7 septembre.