94 athlètes, représentant 18 pays, dont 8 algériens (4 messieurs et 4 dames) seront engagés dans les trois épreuves de voile, inscrites au programme des JM. Il s'agit des épreuves ILCA6, ILCA7 et IQ Foil, qui débuteront aujourd'hui, et qui se poursuivront jusqu'à dimanche prochain, au niveau de la station balnéaire des Andalouses. Malgré la rude concurrence qui devrait sévir, en présence de certains parmi les meilleurs marins au monde, particulièrement d'Espagne, d'Italie et de France, le sélectionneur national algérien Adlène Amirèche s'est dit «optimiste» quant à la réalisation d'un bon parcours. «Nos plus gros espoirs de performance sont placés en Ramzi Boudjatit, qui concourra en IQ Foil. Nous sommes convaincus qu'il peut créer la surprise, car il est vraiment doué», a expliqué Amirèche. Les internationaux algériens engagés à Oran se préparent depuis deux ans, dans les conditions du réel, car les régates internationales auxquelles ils ont pris part étaient semblables à ce qui se fait aux JM. La dernière d'entre elles s'est déroulée en Italie, après quoi, les internationaux algériens sont rentrés au pays, où ils ont peaufiné leur préparation à travers deux regroupements, dirigés par l'expert français Lionel Pellegrino. L'engagement final des athlètes s'est fait, hier, et a été immédiatement suivi de la traditionnelle séance de vérification du matériel, alors que la compétition débutera aujourd'hui à partir de 11h. Les épreuves se poursuivront aux Andalouses jusqu'aux environs de 17h, à raison de trois ou quatre courses lors de cette première journée de compétition, suivant la qualité des conditions-météo, particulièrement le vent. La compétition se poursuivra le lendemain suivant le même rythme, avant de laisser place à une journée de repos, prévue mercredi, pour reprendre le jeudi 30 juin, jusqu'à la clôture, le 3 juillet.