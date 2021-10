C'est, aujourd'hui, que reprend la compétition des coupes de la Confédération de la CAF, avec les matchs aller du 2e tour préliminaire qui se dérouleront à travers le continent du 15 au 17 octobre. En Ligue des Champions, le CR Belouizdad se trouve depuis mercredi dernier, à Abidjan (Côte d'Ivoire), pour affronter l'ASEC Mimosas, dans le cadre du match aller du 2e tour de cette compétition. Le CRB défiera, donc, l'ASEC à partir de 16h, au stade Robert Champroux. Le coach brésilien, Marcos Paqueta, a axé son travail sur l'efficacité des attaquants devant les bois, lui qui a travaillé avec un groupe au complet. Pour ce match, le coach du CRB a indiqué: «Nous avons réuni quelques informations sur cette équipe de l'ASEC Mimosa. C'est une équipe redoutable, très bien organisée dans les 3 compartiments du jeu. Nous nous sommes bien préparés pour cette double rencontre, face aux Ivoiriens. Nous allons choisir la meilleure équipe possible pour le match de samedi dans l'objectif de bien négocier cette 1ère manche.». 2000 supporters sont autorisés à accéder aux tribunes. Quant à l'ES Sétif, 2e représentant algérien en LDC, le groupe se trouve depuis jeudi dernier, en Mauritanie pour affronter, demain, le FC Nouadhibou local. Les joueurs du coach tunisien, Nabil El Kouki, ont disputé un dernier match amical, mercredi dernier, à Sétif, face au MO Constantine, remporté (2-0), sur un doublé du Libyen Boudebous. En coupe de la CAF, la JS Kabylie, finaliste malheureux de la dernière édition de cette compétition continentale, fera son entrée en lice, aujourd'hui, face aux FAR (Maroc). Le match se déroulera sur le terrain du stade Moulay-Abdellah à partir de 19h. Les Canaris s'y trouvent depuis mercredi dernier où le coach Henri Stambouli a mis les dernières retouches sur son groupe. La JSK, 3 fois vainqueur de la compétition, se présente à cette nouvelle édition, avec une équipe new-look. Seuls quelques joueurs de la saison écoulée ont été retenus pour la nouvelle saison. Mais cela n'empêche pas les responsables du club d'enregistrer cette compétition continentale dans leurs objectifs. Le milieu de terrain, Meddane, dira, d'ailleurs: «Le match est très important et on l'a préparé convenablement. On s'est déplacé au Maroc avec la ferme intention de réaliser un bon résultat pour prendre une option de qualification avant le match retour.» De son côté, l'autre représentant algérien dans cette compétition, à savoir la JS Saoura, se trouve depuis jeudi dernier, en Mauritanie pour rencontrer le club de l'ASAC Concorde à Nouakchott, aujourd'hui, à 16h. le nouveau coach Kaïs Yaâkoubi veut réussir sa première, aux côtés de son entraîneur adjoint, Mustapha Djalit, et le désormais nouvel entraîneur des gardiens de but, Hassan Benhadji. Le virevoltant attaquant, Aziz El Hamri, a déclaré: «On ne pense qu'à gagner face à l'ASAC Concorde pour revenir avec un résultat positif.» Il précise que lui et ses coéquipiers sont déterminés à gagner ce match aller avant le match retour prévu au stade Omar Hamadi de Bologhine, dans la mesure où le stade du 20-Août de Bechar n'est pas homologué par la CAF.