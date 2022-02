L'Équipe nationale du Rugby à 7, messieurs et dames, prendra part au 7e championnat arabe, prévu les 25 et 26 février au stade de Chadli Zouiten à Tunis, avec une composante de joueurs locaux, pour acquérir «plus d'expérience», a indiqué le président de la Fédération algérienne (FAR) Sofian Ben Hassen. La délégation algérienne s'envolera pour Tunis le 22 février, pour entamer un stage préparatoire à Nabeul, sous la conduite du directeur technique national (DTN) Mohamed Sahraoui. La DTN de la FAR a mis à profit le championnat d'Algérie du Rugby à 7 (messieurs et dames) disputé récemment à Bouira, pour sélectionner quelques nouveaux éléments, en vue des prochaines échéances, à commencer par ce rendez-vous arabe. «Nous avons profité de l'organisation du championnat national pour choisir les meilleurs joueurs qui vont intégrer les sélections messieurs et dames du Rugby à 7. Nous allons aborder ce Championnat arabe avec l'intention de réaliser de bons résultats et surtout acquérir de l'expérience», a déclaré à l'APS, le président de l'instance fédérale. Il s'agit de la deuxième participation de l'Équipe nationale du Rugby à 7 (messieurs) au Championnat arabe, après une première apparition lors de la 5e édition disputée en 2019 en Jordanie. Les Verts avaient bouclé la compétition à la 4e place, sur 6 équipes participantes, alors que le titre est revenu au pays hôte. Revenant sur le championnat national de Bouira, dont les titres, chez les messieurs et dames, sont revenus à l'ES Bologhine, Sofiane Ben Hassen a salué le travail effectué au niveau des clubs. «Je suis très content des conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition, aussi bien chez les messieurs que chez les dames, en matière d'organisation et de l'engagement des clubs participants.» Avant de conclure: «La domination de l'ES Bologhine, dans les deux sexes, traduit le travail accompli dans ce club, sans occulter les efforts des autres formations qui sont en train de collaborer avec nous pour le développement du rugby en Algérie.»