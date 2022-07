La sélection féminine algérienne de handball des moins de 18 ans (U18) a entamé un stage précompétitif d'une semaine à Skopje (Macédoine du Nord), en prévision de la 9e édition du Championnat du monde de la catégorie, prévue du 30 juillet au 10 août dans la capitale macédonienne. Pour ce stage pré compétitif, le staff technique national conduit par l'entraîneur en chef, Nadia Benzine, a convoqué 18 joueuses, dont la pivot Alia Choudani (17 ans) qui évolue à Harnes (Nationale 1, France). Au Mondial 2022 de la catégorie, les handballeuses algériennes ont été versées dans le groupe A aux côtés des sélections du Monténégro, de la Suède et de l'Islande. Les trois autres représentants du continent africain: le Sénégal, l'Égypte et la Guinée, évolueront respectivement dans les groupe B, D et E. Cette neuvième édition du Mondial de la catégorie (U18) regroupera pour la première fois 32 pays: 20 Europe, cinq Asie, quatre Afrique et trois d'Amérique Centrale et du Sud. Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour final, alors que les autres équipes participeront à la Coupe du Président. La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était qualifiée au Mondial de la catégorie, en s'adjugeant la 3e place du championnat d'Afrique des nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée).