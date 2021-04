Les représentants du football africain, la Côte d'Ivoire, l'Egypte et l'Afrique du Sud auront fort à faire, dans leurs groupes respectifs, lors du tournoi des jeux Olympiques de Tokyo, selon le tirage effectué, hier, à Zurich et qui propose une grosse affiche: Brésil - Allemagne, prévue le 22 juillet à Yokohama. Tiré dans le groupe D, la Côte d'Ivoire évoluera aux côtés du Brésil, tenant du titre, de l'Allemagne et de l'Arabie saoudite, alors que l'Egypte qui espère la présence de Mohamed Salah, en découdra, dans le groupe C, également de haut niveau, avec l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Quant à l'Afrique du Sud, 3e représentant africain au rendez-vous nippon, elle tentera d'obtenir, dans le groupe A, l'un de deux billets qualificatifs pour les quarts de finale, contre le Japon, pays-hôte, le Mexique la France. Le groupe B regroupe la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Honduras et la Roumanie. Dans le tournoi féminin, la Zambie, seul représentant africain du tournoi, évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Chine, du Brésil et des Pays-Bas, alors que les Américaines, doubles Championnes du monde en titre et grandes favorites, affronteront dans le groupe G, la Suède, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les joueuses de la «Team USA» ont par ailleurs une revanche à prendre après les JO de Rio, les seuls lors desquels elles n'ont pas réussi à atteindre la finale (quatre titres et une médaille d'argent lors des cinq premières éditions). L'autre groupe du tournoi féminin est composé du Japon (pays hôte), du Canada, de l'Angleterre et du Chili.