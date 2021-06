Le comité d'organisation des jeux Olympiques (23 juillet-8 août 2021) et paralympiques (23 août-5 septembre 2021) a dévoilé, mardi, deux affiches «emblématiques» destinées à la promotion de l'événement olympique et paralympique, et sélectionnées par le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (IPC), ont annoncé les organisateurs. Douze des 20 affiches officielles de Tokyo 2020 portaient sur les jeux Olympiques, alors que les huit autres étaient dédiées aux Jeux paralympiques. Elles ont été créées par des artistes japonais et étrangers. C'est la première fois qu'une affiche distincte est sélectionnée pour symboliser le rendez-vous paralympique. Les deux oeuvres ont été réalisées par des artistes japonais, Asao Tokolo pour l'affiche olympique, le trio GOO CHOKI PAR pour la version paralympique. Selon le contrat de ville-hôte, la création d'affiches d'art officielles est une obligation des organisateurs. Elle est censée s'inscrire dans la démarche d'héritage culturel des Jeux. Une fois l'événement passé, les deux affiches représenteront les jeux olympiques et paralympiques de tokyo 2020 au Musée olympique de Lausanne.