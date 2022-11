Changements plus nombreux, effectifs élargis, recours croissant à la technologie: la 22e Coupe du monde, la 1ère organisée dans un pays du Moyen-Orient, le Qatar (20 novembre-18 décembre) se placera dans le prolongement et la pérennisation des tendances engagées, ces dernières années, dans le football. Objectif, fluidifier le jeu et mieux tenir compte des risques de blessure ou de maladie. Après avoir introduit la technologie sur la ligne de but en 2014 au Brésil puis l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) en 2018 en Russie, la FIFO a validé le 1er juillet dernier l'utilisation lors du tournoi qatari de la «technologie semi-automatisée du hors-jeu» (SAOT). Ce nouvel outil est destiné à accélérer et fiabiliser les décisions arbitrales. Cette étape supplémentaire, testée lors de la Coupe arabe fin 2021 puis pendant le Mondial des clubs et en Ligue des Champions depuis le début de la saison, permet d'établir à tout moment la position des joueurs et du ballon, facilitant la détection des hors-jeu sans toutefois remplacer l'appréciation des arbitres. Au Qatar, ce système utilisera 12 caméras placées sous le toit des stades, et contrôlera «jusqu'à 29 points de données» par joueur «50 fois par seconde», pendant qu'un capteur placé au centre du ballon enverra des données «500 fois par seconde», déterminant le moment où il est joué bien plus précisément que ne pourrait le faire un oeil humain. Avec l'aide d'une intelligence artificielle, précise la FIFA, une alerte sera transmise aux arbitres vidéo «à chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui se trouvait en position de hors-jeu» au moment de la passe. Ils pourront en informer l'arbitre principal, auquel reviendra la décision finale. Impossible, cependant, d'espérer automatiser totalement la détection des hors-jeu et éliminer les polémiques: une fois la position des joueurs prise en compte, il reste à apprécier si un adversaire a pu remettre intentionnellement la balle en jeu, comme l'avait illustré la validation du but de Kylian Mbappé en octobre 2021 lors de la victoire de la France face à l'Espagne en finale de Ligue des nations (2-1). Exit la liste des 23, en place depuis la Coupe des confédérations 2001: la FIFA a porté fin juin à 26 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection à la Coupe du monde 2022, pérennisant cette mesure de souplesse introduite pendant la pandémie de Covid-19 et déjà adoptée par l'UEFA à l'Euro en 2021. L'objectif est d'intégrer les risques de contaminations et de quarantaine, mais aussi de tenir compte de «la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu», en pleine saison en Europe, à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été. L'International Board (Ifab), gardien des lois du football, a définitivement validé mi-juin le passage de trois à cinq changements par équipe et par match, une mesure elle aussi introduite pendant la pandémie et qui a fini par convaincre tous les acteurs du jeu. Cet amendement à la «loi 3» du football avait été décidé par l'Ifab en mai 2020 et devait courir jusqu'à fin 2021 pour les compétitions de clubs, et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. Il avait été une première fois prolongé jusqu'à fin 2022.