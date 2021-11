Les 14 000 billets d'accès au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le match Algérie - Burkina Faso, prévu mardi prochain (17h00) pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ont été vendus en une seule journée, a annoncé, ce vendredi la Fédération algérienne de football (FAF).

L'opération de vente, entamée vendredi matin (à 9h00) au niveau des guichets du stade Mustapha Tchaker, devait s'étaler sur une période de 3 jours. Mais ce match contre les Etalons du Burkina Faso suscite un tel engouement pour les fans des Verts, que tous les billets sont finalement partis dès le 1er jour, et en l'espace de seulement quelques heures. Les organisateurs ont consacré pas moins de 7 guichets pour permettre à cette opération de se dérouler de manière fluide et dans le respect du protocole sanitaire. Le pass sanitaire était d'ailleurs exigé, car seules les personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin anti-Covid pourront assister au match de mardi.

Les billets ont été vendus au prix de 300 DA l'unité, avec un quota maximum de 5 billets par personne, à condition de présenter les pièces d'identité et les pass sanitaires des personnes concernées. L'Algérie, qui a dominé le Djibouti (4-0) vendredi au Caire a pris les commandes de son groupe, avec 13 points, profitant notamment du semi-échec du Burkina Faso (11 pts), accroché par le Niger (1-1) à Marrakech.