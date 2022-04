Les chantiers de la reconstruction ont débuté à Doha. L'élimination du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions va faire des remous et certains peuvent craindre pour leur place, notamment Leonardo, le directeur sportif, qui a récolté son lot de critiques. Mais le Brésilien travaille malgré tout sur le prochain mercato estival, qui s'annonce une nouvelle fois copieux pour le PSG. En attendant de découvrir le fin mot de l'histoire avec Kylian Mbappé, Leonardo tente de faire pencher la balance sur plusieurs dossiers, et notamment celui menant à Paul Pogba. Selon Foot mercato, lors de son dernier séjour à Doha, le directeur sportif a clairement insisté auprès de l'état-major du club parisien pour boucler le transfert du milieu français. Les arguments sont connus, Paul Pogba est libre et peut signer où il le souhaite, ce qui représente une très belle opportunité. Agé de 29 ans et international français, il viendrait renforcer un secteur du jeu en attente de joueurs phares pour épauler Marco Verratti. Pour Leonardo, Paul Pogba est la recrue majeure que le PSG doit boucler cet été. De plus, une offre a été formulée par le PSG au joueur, comme le confirme également le Manchester Evening News. Le média anglais explique de son côté qu'elle est inférieure à la dernière proposition formulée par le club mancunien, et que la préférence du milieu de terrain va à la Juventus Turin. La destination parisienne n'a cependant rien pour lui déplaire. Les choses s'accélèrent en tout cas grandement pour Paul Pogba!