Nouvelle mise au point de Leonardo avec la presse. Après une réponse ferme fin octobre, le directeur sportif est de nouveau venu tirer les choses au clair. Dans une longue interview accordée à Europe 1, Leonardo est revenu sur plusieurs dossiers, dont la rumeur qui envoyait Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Des dires que le dirigeant parisien conteste formellement. «Nous n'avons jamais contacté ni (Zinedine) Zidane ni aucun autre entraîneur», réfute Leonardo, alors que la rumeur de l'éviction de Mauricio Pocchetti pour laisser le banc à Zinedine Zidane prenait de l'ampleur, ces dernières semaines. «Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n'avions pas échangé avec un autre. Nous n'avons jamais contacté Zidane», affirme-t-il. Et Leonardo prend la défense de son actuel entraîneur. «Pochettino est légitime», clame le dirigeant. Lui en est certain, l'équipe va encore progresser, et on ne peut remettre en cause dès maintenant celui qui a permis au PSG de se relever: «Mauricio Pochettino est arrivé, il y a un an (le 3 janvier 2021, ndlr), quand on avait des problèmes. Nous lui avons dit que nous voulions développer des choses et que nous avions du temps. Derrière, on élimine Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des Champions. On perd contre Manchester City (en demi) mais on était dans l'idée de la saison.» Concernant cette saison, le directeur sportif trouve des circonstances atténuantes à Mauricio Pochettino: «Arrive l'été, et on fait ce que tout le monde sait déjà. Donc il recommence la saison avec un effectif pas large, mais très large. Le maximum du potentiel de cette équipe arrivera en deuxième partie de saison. Quand arrivent les moments décisifs, les joueurs qu'on a ont quelque chose en plus et je suis convaincu que cela va se passer comme ça.» «Je pense que nous sommes en construction, dit-il, convaincu. Et nous arrivons au mois de janvier avec beaucoup de possibilités de faire une saison inoubliable. Toutes les choses qu'on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore.» Le dirigeant ira même jusqu'à prendre la défense du jeu mis en place par Mauricio Pochettino, vivement critiqué par de nombreux supporters qui n'y voient aucune progression: «Le style et la manière arriveront naturellement. Je pense que techniquement, on va voir mieux. Aujourd'hui, on perd encore quelques ballons, on ne sort pas bien.» S'il pointe des difficultés de l'équipe, il a quelques pistes de travail concernant ce fameux style. Et là encore ce ne serait pas de la faute de l'entraîneur: «Il y a le travail du coach, mais je pense aussi que nous manquons d'émotions. Il manque le fait que ça ne doit pas venir de la tête, mais plutôt du coeur. Il faut le sentir. Il faut savoir à quoi on appartient. Mais nous en tant que club, nous avons aussi la responsabilité de créer ça.»