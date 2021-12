Le Français Clément Lenglet et le Brésilien Dani Alves, du FC Barcelone, ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué lundi le club espagnol, et les deux défenseurs manqueront le prochain match de Liga, face à Majorque. «Les joueurs se sentent bien et sont isolés à leur domicile», a précisé le Barça dans un communiqué. Le club catalan, actuel 7e de la Liga, se déplace à Majorque dimanche dans le cadre de la 19e journée. Plusieurs clubs espagnols ont fait état de cas positifs au Covid-19: la Real Sociedad a indiqué lundi que 10 de ses joueurs étaient infectés. Mi-décembre, le Real Madrid avait évoqué 6 joueurs contaminés. Aucun match de la 19e journée n'a pour l'instant été ajourné, alors que le Covid-19 provoque de nombreux reports, notamment dans le championnat d'Angleterre.