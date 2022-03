Au club français de la Ligue 1 française, l’OGC Nice, l’Algérien Andy Delort et le Gabonais Mario Lemina figurent dans le Top 5 des joueurs les mieux rémunérés pour cette saison 2021-2022.

En effet et selon le classement des salaires des Aiglons sorti par le journaliste reporter Alexandre Boero, c’est Justin Kluivert, qui est le joueur le mieux rémunéré du club. Il est d’ailleurs le seul dont le salaire est supérieur aux 3 millions d’euros par an. Le Néerlandais est suivi du Danois Kasper Dolberg et du Français Morgan Schneiderlin, qui gagnent les 2e et 3e plus gros salaires du club niçois. Mario Lemina,

4e plus gros salaire de l’OGC Nice devant Andy Delort Au pied du podium des joueurs les mieux payés de Nice, se trouve Mario Lemina. Le milieu de terrain des Panthères est en effet le 4e joueur le mieux rémunéré du club dirigé par Christophe Galtier. Le Gabonais gagne 155 827 euros nets par mois, ce qui équivaut à 1,87 millions d’euros par an. Lemina est devant l’Algérien Andy Delort qui gagne 1,81 million d’euros annuel, dont 150 800 euros par mois