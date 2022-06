Alors que la cérémonie d'ouverture a été en apothéose, les compétitions le sont également. Place désormais aux concurrences et au challenge. Les athlètes algériens ont, au premier jour de la compétition, brillé par leur abnégation, leurs préparations ont été payantes. C'est dans la capitale de l'Émir Abdelkader, très précisément dans le stade Abdelkrim Kerroum de Sig, que les poulains de Slatni ont dit leur dernier mot en battant le représentant de la péninsule Ibérique par un but marqué à la 26e minute par le milieu de l'AC Ajaccio, Mehdi Push-Herrantz. Les Verts, qui ont raté plusieurs occasions de creuser l'écart, ont su gérer le reste de la rencontre et préserver cette notoriété, tout le long du match, jusqu'au coup de sifflet final, occupant ainsi la première place de leur groupe sous les acclamations et les ovations des supporters venus en force. Les protégés de Soltani disputeront, aujourd'hui, pour le compte de la seconde rencontre, les représentants marocains. Toujours dans le stade de Sig, les représentants de l'Hexagone se sont imposés devant les Marocains en les battant par un petit score d'un but signé prématurément et sur penalty (14e minute) par le jeune Abderrahmane Messoussa sur le penalty. Ce score a permis à la France de rejoindre l'Algérie à la tête du groupe. La France disputera, aujourd'hui, sa seconde rencontre face à l'Espagne. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales, prévues le samedi 2 juillet, alors que la finale se jouera le mardi 5 juillet au Complexe olympique Miloud-Hadefi à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir. L'Algérie a donc réussi son entrée dans l'épreuve de football des Jeux méditerranéens d'Oran en s'offrant une belle victoire, sous le regard attentif de l'invité de taille, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ce dernier a été, lui aussi, longuement ovationné dans les tribunes dès son arrivée au stade. Cette victoire constitue un véritable bol d'air pour le premier responsable des U18 algériens, Mourad Slatni, ce dernier n'ayant pas dissimulé sa satisfaction ni encore moins ses motivations quant à aller de l'avant et mener son team le plus loin possible dans cette compétition. Il dira que «gagner d'entrée est le scénario idéal pour nous à domicile et devant nos supporters», ajoutant que «nous avons évolué en bloc dans le milieu de terrain». «Nous étions bien organisés», a-t-il ajouté. Et d'expliquer que «nous avons marqué un beau but au bon moment face à une équipe d'Espagne réputée pour sa formation au niveau des jeunes». Sur sa lancée, il a ajouté que «nous avons bien analysé le jeu des Espagnols lors de ses matchs disputés en mars et avril derniers, chose qui nous a permis aujourd'hui d'être bien armés pour contrecarrer cette sélection». «Nous avons abordé ce premier match tout en ayant une hantise à propos du volet physique, mais Dieu merci tout s'est bien passé pour nous», a-t-il fait savoir. «Nous avons joué dans une excellente ambiance, je remercie le public sigois et celui de la région de l'Ouest pour son soutien», a-t-il relevé. Et de déplorer que «nous avons deux joueurs qui souffrent de petits bobos». Il s'agit, selon Slatni de «Hanfoug et Zaoui». «J'espère qu'on va pouvoir les récupérer lors des prochains matchs. Je regrette le fait que nous n'ayons pas assez de temps pour bien récupérer, car le deuxième match arrive vite», souligne-t-il. «Maintenant, nous devons confirmer face au Maroc, ce sera un derby maghrébin très disputé face à nos voisins, à nous de faire le boulot pour pouvoir valider notre ticket pour les demi-finales», a-t-il ajouté.