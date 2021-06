Le WA Tlemcen s’est qualifié pour les demi-finales de la coupe de la Ligue de football, en battant aux tirs au but le MC Oran (4-1), (0-0 temps réglementaire et prolongations),samedi au stade Ahmed Zabana (Oran). Le WAT rejoint ainsi la JS Kabylie, qui s’était qualifiée la veille à Biskra, où elle avait dominé l’USB locale (2-0), et contre laquelle ils animeront l’une des deux demi-finales le mercredi 9 juin . L’autre demi-finale mettra aux prises l’USM Alger et le NC Magra, qui avaient également joué vendredi, et qui s’étaient qualifiés respectivement contre l’Olympique de Médéa (1-0) et la JS Saoura (2-1). Les Rouge et Noir iront défier le NCM chez lui, demain, à partir de 16h00. Cette compétition a été organisée par la Ligue pour remplacer l’édition 2021 de la coupe d’Algérie, qui a été annulée en raison de l’étroitesse du calendrier, ayant été considérablement raccourcie par la pandémie de Covid-19. Le vainqueur de cette coupe de la Ligue représentera l’Algérie à la prochaine édition de la coupe de la Confédération (CAF).