La mission du WA Tlemcen dans la course au maintien s'est compliquée davantage après sa récente défaite à domicile contre le MC Alger (2-0) dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1 de football. Lanterne rouge avec seulement dix points, la formation du Widad compte sept unités de retard sur le 14e et premier potentiel non relégable, le HB Chelghoum Laïd qui a, de surcroît, un match en moins.

Dans les milieux du WAT, on a déjà perdu l'espoir d'éviter la relégation au vu du parcours décevant de leur équipe, auteur de deux victoires seulement en 20 rencontres, contre 14 défaites et quatre nuls. Les protégés de l'entraîneur Sid Ahmed Slimani, le troisième coach à s'asseoir sur le banc des Bleu et Blanc cette saison, se montrent même impuissants à domicile, puisque leur défaite, samedi passé, contre le MCA est leur sixième dans leur stade Akid-Lotfi. Auparavant, il y avait des plumes contre le CS Constantine, l'O Médéa, la JS Saoura, l'USM Alger et la JS Kabylie.

En tout et pour tout, le WAT a «gaspillé» pas moins de 22 points chez lui, ce qui est énorme pour une formation qui aspire à se maintenir en Ligue 1, un palier qu'elle a retrouvé la saison passée après sept années passées dans les divisions inférieures.

Avant 14 journées de la fin du championnat, au cours desquelles les gars de la ville de Tlemcen vont se produire à sept reprises at-home contre le même nombre de matchs à l'extérieur, les statistiques ne sont guère à leur faveur. En effet, le WAT dispose de la plus mauvaise défense du championnat qui a encaissé 32 buts en 20 matchs, alors que son secteur offensif est aussi le plus faible de l'élite en n'ayant inscrit que huit buts. Pour les observateurs, cette équipe a besoin d'un «miracle» pour se maintenir.