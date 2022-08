L'heure des comptes est-elle enfin arrivée? Le wali d'Oran, Saïd Sayoud n'a, en ce sens, rien laissé au hasard en faisant état d'une gestion calamiteuse tout en demandant de «reprendre la situation en main». Mieux vaut tard que jamais sachant que le club est aux bords du précipice, en plus des virages dangereux qu'il a pris cette année en s'engageant dans un terrain sinueux, alors que ses moyens tous azimuts ne lui permettent aucunement d'aller loin. Saïd Sayoud a indiqué qu'«il est de notre devoir de revoir la réorganisation de la maison et que nous tirions au clair toute situation opaque ou suspecte». Détaillant jeudi l'ensemble des points discutés en rencontrant, en fin de semaine, les dirigeants du club phare de l'Ouest, le MC Oran, Saïd Sayoud a ajouté que «nous n'avons rien à cacher». Ces déclarations valent leur pesant d'or compte tenu de la débandade qui prévaut dans la citadelle des Hamraoua. Le wali, pour ainsi dire, fait montre de sa détermination en demandant des comptes. D'ailleurs, faisant le constat de l'état général de la problématique financière du club mise à plat, le wali d'Oran a été explicite en rappelant que «nous avons, lors de notre rencontre, discuté en toute franchise», ajoutant que «j'ai pris, l'année passée en charge le côté financier en accordant au club 24 milliards de centimes depuis mars dernier, sans compter les aides accordées précédemment par la wilaya». «Pour peu que le club soit sauvé de la chute aux abysses», mise -t-on. En ce sens, Saïd Sayoud a expliqué que «je me suis engagé auprès des supporters les rassurant que le club ne reléguera pas en dépit de toutes les circonstances». Pour preuve, argue- t-il, «le MC Oran n'a perdu aucune rencontre durant les 14 derniers matchs qu'il a disputés». «De plus, nous avons convaincu Amrani qui a accompli un grand travail tout en recommandant à la direction la meilleure prise en charge de cet entraîneur en plus de garantir les salaires des joueurs». «Nous nous sommes rendus compte que tout le contraire s'est produit», a-t-il déploré, regrettant qu' «aucun des joueurs ni des membres du staff technique n'ont perçu leurs mensualités, en plus de l'entassement des dettes du club».

Où sont les 24 milliards?

Cela se traduit, selon Sayoud, par l'absence totale de la gestion, ni des bilans et du conseil d'administration, ce dernier n'a pas tenu une quelconque assemblée générale depuis le départ de Mehiaoui. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des directions qui se sont succédé à la tête du club du MC Oran risquent de se retrouver dans une situation truffée de «soucis» et de tracasseries» avec l'État, notamment en ce qui a trait à la gestion des affaires financières du club. «Nous allons établir un bilan que nous allons communiquer à toute la population oranaise», a fait savoir le wali. D'ailleurs, il a été didactique dans ses propos par le biais desquels il a tancé les responsables du club dévoilant également «les secrets» du club minutieusement «dissimulés» tout le long de la saison écoulée, alors que la direction n'a de cesse de crier sous tous les toits que le club fait face à une montagne de problèmes dont celui lié à la question financière. «Effectivement, nous nous sommes réunis avec les dirigeants et des supporters du club et discuté de tout ce qui a trait à la gestion du club», a-t-il dit. «Qu'ils prennent d'abord des mesures qui s'imposent», a-t-il ajouté, appelant à «la mise en place d'un comptable du club, d'un gestionnaire administratif compétent, d'établir une expertise financière détaillant les gestions des différentes administrations qui se sont succédé à la tête du club». «Il y a une grande problématique liée au volet des dépenses, car il n' y a pas une comptabilité claire», a-t-il révélé. Et ce n'est pas tout. Selon le wali d'Oran, «les bilans à établir sont à certifier par le commissaire aux comptes, et ce dans le cadre du lancement d'une campagne de l'assainissement». Déplorant que «les bilans de cette année ne soient pas encore arrêtés par l'équipe dirigeante», il a rappelé que «la situation financière du club devait, selon la réglementation, être finalisée le mois de juin». «Toute décision relative à la prolongation des délais est tributaire des instances judiciaires», a-t-il fait savoir, soulignant que «la requête du prolongement du délai introduit a été, d'ailleurs, rejeté par le président du tribunal». Ces gens n'ont aucune crédibilité dans le côté lié à la gestion», a -t-il encore une fois stigmatisé. «Nous avons fixé l'ultime délai jusqu'à lundi pour trouver une solution permettant la sortie de la crise en associant des juristes et des financiers, des commissaires aux comptes et lancer par la suite l'opération d'assainissement et l'audit pour avoir en main la situation et décider des mesures à prendre», a-t-il fait savoir. Il s'agit sans aucun doute du projet devant aboutir à confier éventuellement la gestion du club à une entreprise nationale.

Sayoud rejette le «départ» de Djebbari

Le wali d'Oran a expliqué qu'«'aucune entreprise n'est en mesure de prendre en main le club dans l'état actuel», soulignant «avoir saisi la direction de Sonatrach et le ministre de l'Énergie». Ces derniers ont, selon le wali, «conditionné l'aide à accorder par l'entreprise au MC Oran (15 milliards de centimes accordés annuellement par Hyproc), par la présentation, par la direction du club, des bilans». Sauf que le club, a-t-il ajouté, l'équipe n'a, en main aucun bilan», a-t-il encore une fois déploré. Prenant en compte les «déclarations répétitives de chacun des associés de la SSPA/MCO, se proclamant, chacun d'eux, comme étant «possesseur majoritaire, le wali d'Oran dira que «le principal actionnaire est initialement le club amateur, le CSA». Saïd Sayoud, rejette de fond en comble le «départ» de Youcef Djebbari. Il a d'ailleurs posé des préalables en signalant que «tout départ du club doit être stimulé par de réelles motivations en laissant la situation et les choses claires». «J'ai avisé Djebbari pour qu'il prenne acte de notre approche consistant à tirer les choses au clair et informer tous les Oranais et les Oranaises sur tout ce qu'il se passe au sein du club.».