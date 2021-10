Les travaux sont-ils à la traîne? Risquent-ils de prendre du temps? À quand la livraison du complexe sportif de Bir El Djir qui a dévoré plusieurs milliards de dollars? La société chinoise, Chinese Metallurgical Group Corporation, en charge de la réalisation de ce projet, ayant fait l'objet d'acerbes, auparavant, a, encore une fois, été l'objet de diatribes lancées à son encontre. Intransigeants ont été les responsables locaux, à leur tête le wali d'Oran, Saïd Sayoud en la fustigeant, lors de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée, ce jeudi, sur les lieux. Dans cette rencontre, il a été explicite, en sommant cette entreprise de passer à la vitesse supérieure, tout en la pressant d'achever cette importante infrastructure, dans un délai n'excédant pas le 31 décembre prochain. Telle a été l'annonce phare du wali. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour manifester son courroux quant à la cadence des travaux, argumentant que «force est de constater qu'ils n'avancent pas comme convenu, avec les responsables de l'entreprise réalisatrice, lors de ma dernière visite sur les lieux il y a quelques jours». Saïd Sayoud n'est pas passé par quatre chemins pour rappeler les engagements pris par les responsables de cette entreprise, en leur rappelant «j'ai été bien clair». «Le projet devra être achevé dans un délai de 3 mois», a-t-il déclaré, soulignant que «pour ce faire, l'entreprise en question est appelée à renforcer les chantiers par les moyens humains et matériels dans les plus brefs délais». Le wali est même allé jusqu'à fixer un ultimatum pour l'entreprise, celle-ci est mise en demeure de garnir ses effectifs. «Il devrait y avoir pas moins de 200 ouvriers d'ici jeudi prochain, un nombre appelé à augmenter dans les jours qui suivent pour atteindre les 300 ouvriers», a t-il dit. Ce qui semble avoir soulevé la colère du premier responsable de la wilaya est le fait que celui-ci est tombé nez à nez sur 30 ouvriers, seulement, lors de la visite qu'il a rendu jeudi. A l'issue de cette nouvelle visite aux chantiers du complexe sportif situé dans la commune de Bir El Djir (Est d'Oran), la 3e en l'espace d'une semaine, Sayoud a reçu un nouveau planning suggéré par MCC, fixant à la fin mars prochain l'achèvement du projet, un planning qu'il a vite rejeté. «Pas question d'attendre jusqu'à mars prochain pour réceptionner cette infrastructure qui devrait faire l'objet aussi de plusieurs tests au niveau de ses différents équipements en prévision des Jeux méditerranéens (25 juin-5 juillet 2022). D'ici 2 semaines, si je ne constate pas une évolution positive dans la cadence des travaux, je serai obligé de prendre des décisions fermes allant jusqu'à la résiliation du contrat avec l'entreprise concernée», a prévenu le wali. Il a toutefois rassuré les sociétés algériennes sous-traitantes quant à leurs créances, tout en les exhortant à redoubler d'efforts pour terminer à leur tour les tâches que leur a confiées l'entreprise chinoise. Dans son avant-dernière visite, le wali avait annoncé «la levée de toutes les contraintes financières de la part des pouvoirs publics, en allouant une somme de 2,4 milliards de dinars pour l'achèvement des différents chantiers de cette infrastructure.»