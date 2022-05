Après avoir vu son rêve brisé par les Kaizer Chiefs la saison dernière au même stade de la compétition, le Wydad Casablanca aura droit à sa finale à domicile! Vainqueurs 3-1 en Angola à l'aller, les Marocains ont terminé le travail en concédant le match nul à la maison contre Petro Atletico (1-1) vendredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions africaine. Le Brésilien Gleison Moreira a pourtant plombé l'ambiance en ouvrant le score pour les visiteurs d'un missile téléguidé depuis l'extérieur de la surface (0-1, 21e). Mais les hommes de Walid Regragui ont fait preuve de mental et Amine Farhane a égalisé sept minutes plus tard de la tête, sur un corner frappé par Yahya Attiat Allah (1-1, 28e). Le 30 mai, la finale devrait opposer le Wydad à Al Ahly, vainqueur 4-0 à l'aller et qui se rendait sur le terrain de l'ES Sétif hier soir. Les Égyptiens, doubles tenants du titre, contestent déjà la domiciliation tardive de cette affiche au Maroc.