Abasourdis. Quelques heures après avoir arraché une victoire dans les arrêts de jeu sur le terrain de Fulham (1-2), les joueurs de Manchester United ont découvert les premiers extraits de l'interview au vitriol de leur coéquipier, Cristiano Ronaldo (37 ans), auprès du journaliste Piers Morgan. Dans celle-ci, le Portugais étale son amertume et sa colère contre Erik ten Hag, le manager qui l'utilise avec parcimonie depuis le début de la saison. «Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect envers moi, a-t-il lancé dans des propos relayés par The Sun. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi.» Le Portugais estime se sentir «trahi» et assure que le club a essayé de le forcer à partir. Selon Sky Sports, les joueurs se sont sentis «extrêmement déçus» à la découverte des propos du quintuple Ballon d'or. Le club ignorait la tenue de cette interview jusqu'à la fuite des premiers passages dimanche soir. Les Red Devils envisagent désormais toutes les options sur l'avenir de leur star, sous contrat jusqu'en juin 2023. La Coupe du monde va offrir un temps de réflexion aux dirigeants anglais juste avant le mercato d'hiver en janvier. Mais ces derniers ne digèrent pas le manque de respect à leur égard de la part de CR7. Selon Sky Sports, Ronaldo a été informé jeudi qu'il ne serait pas titulaire trois jours plus tard pour le déplacement à Londres pour y affronter Fulham mais qu'il serait bien convoqué avec l'équipe. Le joueur aurait alors fait savoir qu'il était malade. «Personne à United n'a jamais manqué de respect à Ronaldo - même après qu'il a demandé à partir et après qu'il a refusé d'entrer en jeu contre les Spurs», conclut le journaliste.