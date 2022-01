Quelques heures avant son match en 8es de finale de la CAN face au Cameroun, les Comores ont vu leur horizon s’assombrir. Malgré la situation délicate, Nadjim Abdou, le capitaine des Comores, se voulait rassurant. En face, les Lions n’enregistrent aucun cas positif au coronavirus. Selon le défenseur, Ambroise Oyongo Bitolo, la recette des Lions indomptables est simple : des mesures sanitaires très strictes. « Notre secret ? On fait attention. Déjà, où nous sommes logés, personne n’aimerait vivre là-bas. On est loin de la ville. Et on fait attention. Il n’y a pas de sortie, il n’y a pas de visite. Le médecin, il fait ce qu’il a à faire », affirme-t-il. « Notre département médical et celui de la sécurité doivent être félicités parce qu’ils ont créé une bulle pour protéger notre sélection, en empêchant toutes les possibilités de cas de Covid », assure le technicien portugais. Autre équipe peu touchée par le virus, la Guinée est, elle, allée au-delà en ayant dans son staff une personne chargée de la désinfection autour de l’équipe. Dotée d’un appareil, il surveille les faits et gestes des joueurs et du staff. Avant l’entame de la compétition, la CAF avait élaboré un protocole sanitaire très strict : joueurs et staff vaccinés, chambre individuelle pour tout le monde, test Covid pour tous ceux qui entrent dans les stades. Malgré les mesures sanitaires prises par les différentes sélections, de nombreux joueurs ont été touchés et l’isolement a été difficile à vivre pour certains joueurs. La qualité des matchs a également pu s’en ressentir. On pourrait donc penser que les équipes les moins touchées par la Covid-19 sont celles qui s’en sont le mieux sorties.