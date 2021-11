De retour au FC Barcelone, un club dont il a porté les couleurs entre 2008 et 2016, Dani Alves (38 ans) est un joueur heureux. Depuis sa signature jusqu'à la fin de la saison, le Brésilien ne cache pas son bonheur. Le latéral droit explique même se sentir comme «un super-héros» avec la tunique barcelonaise sur le dos. «J'ai travaillé si dur toute ma vie et maintenant je suis ici pour aider Barcelone à grandir. C'est un défi incroyable et cela me fascine, a confié le Brésilien à la chaîne de télévision du Barça. Se battre et défendre ce maillot... Quand je porte ce maillot, je me sens comme un super-héros.» Le Barça comptera sur ses super-pouvoirs pour se relancer après un début de saison raté. Le club catalan, désormais entraîné par Xavi, occupe la 9e place de la Liga.