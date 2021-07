À seulement 18 ans, le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a fait sensation, hier, en devenant le deuxième Champion olympique de natation de l'histoire de son pays, pendant que les Etats-Unis et l'Australie entamaient leur moisson d'or. Nouveau venu en grand championnat et 8e qualifié de la finale, Hafnaoui a remporté le 400 m nage libre en 3 min 43 sec 36, coiffant dans la dernière longueur l'Australien Jack McLoughlin (3:43.52) et l'Américain Kieran Smith (3:43.94). Hafnaoui est devenu le deuxième Champion olympique tunisien de natation après le sacre d'Oussama Mellouli sur 1.500 m lors des Jeux de Pékin en 2008. Egalement engagé sur 800 m nage libre, il a réalisé une progression chronométrique fulgurante cette année: il a gagné, hier, plus de deux secondes par rapport à son temps de la veille, et plafonnait encore début mai à 3:49.90. «Un peu» surpris, son dauphin McLoughlin a rappelé que «tout pouvait arriver» aux Jeux: «Ahmed arrive et réalise un record personnel énorme, c'est incroyable et bravo à lui.» La médaille de Hafnaoui n'est pas la seule pour la Tunisie, puisque son compatriote, Khelil Jendoubi a offert à son pays une médaille d'argent lors du tournoi de Taekwondo, après sa défaite samedi en finale face à l'Italien Vito Dell'Aquilla (12-16). Le jeune taekwondoiste (19 ans) avait assuré sa qualification en finale aux dépens du Champion du monde coréen Jang Jun (25-18) après avoir battu, lors des tours précédents, respectivement le Russe Mikhail Artamanov (25-18) en 8es de finale et l'Ethiopien Salomon Demse (32-9) en quarts.