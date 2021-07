Dix-neuf ans après sa dernière consécration africaine, la JS Kabyle, se présente ce soir à Cotonou pour chercher sa 8e étoile africaine et sa quatrième coupe de la CAF. Ayant réussi un excellent parcours, depuis l'entame de cette compétition, les Canaris sont ultra-déterminés à remporter le trophée, devant le Raja de Casablanca. «Nous allons donner le maximum pour les Algériens et essayer de ramener le trophée en Algérie. Le football n'est pas une science exacte», a indiqué le technicien français.

Et d'ajouter: «Nous avons autant de chances que le Raja de remporter cette finale, à nous de savoir jouer à 100% de nos qualités, ne pas avoir peur de l'enjeu et éviter d'être submergés par les émotions.» Pour lui, «sur un match, les chances sont égales».

«Ce sera du 50/50. Je pense que nous avons les qualités défensives et offensives pour le faire, à nous de savoir les exploiter à bon escient. Je suis optimiste et réaliste en même temps», a-t-il ajouté. Concernant l'état de forme actuelle des deux équipes, Denis Lavagne a estimé qu'elles sont dans la même situation, notamment sur le plan physique.

«Nous avons travaillé en conséquence pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Le Raja a joué, hier (mardi en déplacement face à Hassania Agadir 0-0, ndlr), ils ont joué un match de plus que nous. Je pense que nous sommes dans la même situation, d'autant qu'on est en fin de saison». Arrivé en janvier dernier à la tête de la barre technique des Jaune et Vert en remplacement de Youcef Bouzidi, Lavagne a affirmé qu'un trophée continental serait l'aboutissement de son travail cette saison: «Quand on arrive dans un club, c'est pour réaliser de bons résultats.

Tout le monde a travaillé, maintenant il faut concrétiser tous ces efforts par une victoire en finale, ce serait un très beau parcours.»