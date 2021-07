L'Equipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20), disputera cet après-midi la finale de la Coupe arabe de la catégorie, face à son homologue de l'Arabie saoudite, non pas au stade international du Caire, mais au stade de la Défense aérienne, toujours au Caire, à partir de 16h. Le match s'annonce des plus disputés et surtout ouvert à tous les pronostics et en particulier pour nos jeunes qui ont réussi une grosse performance de se hisser jusqu'en finale et qui veulent donc finir leur parcours en apothéose face à une coriace sélection saoudienne. L'Equipe algérienne s'est qualifiée en finale en battant la Tunisie (2-0), en demi-finale disputée au stade international du Caire (Egypte). L'Algérie qui est parvenue à ouvrir le score grâce à un tir puissant des 20 mètres de Mohamed Rafik Omar (68e), entré en cours de jeu en remplacement de Massil Adjaoudi (55e). Dix minutes plus tard, la sélection nationale a réussi à faire le break, grâce de nouveau à ce diable de Mohamed Rafik Omar, auteur d'un travail individuel remarquable dans les 18 yards, conclu par le deuxième but (77e). L'Arabie saoudite, s'est qualifiée aux dépens de l'Egypte (pays hôte) 3-2. C'est une finale inédite entre Algériens et Saoudiens et il est vraiment difficile d'émettre le moindre pronostic dans la mesure où les deux sélections possèdent des joueurs capables de marquer à n'importe quel moment du match. Les entraîneurs des deux sélections, Madjid Al-Toufail et Mohamed Lacete, évoquent cette finale. Madjid Al-Toufail, entraîneur adjoint de l'Equipe nationale saoudienne, a félicité les joueurs des deux équipes pour avoir atteint la finale du tournoi, notant que «l'équipe algérienne a des éléments forts à tous les niveaux, techniquement et physiquement». «Notre équipe est aussi forte et mérite d'atteindre le match de la finale. Nous avons joué des matchs solides tout au long du tournoi, obtenu de bons et positifs résultats, et à la fin, nous espérons monter sur le podium avec le trophée», a-t-il conclu. De son côté, le sélectionneur algérien Mohamed Lacete s'attend à ce que le match de la finale soit très disputé, soulignant la force de l'Equipe nationale saoudienne, en faisant remarquer qu'«elle a réussi un dépassement de soi qui a mené à une victoire bien méritée face à cette difficile équipe égyptienne en demi-finale». Lacete estime que «tout le monde a profité de sa participation à ce tournoi, et a acquis beaucoup d'expérience, et notre objectif est de gagner et de remporter la coupe». Pour sa part, le joueur saoudien, Mohammed Abdul Rahman, a déclaré que son équipe était tout à fait prête à jouer ce match de la finale:

«Nous avons gagné en confiance après avoir battu le Sénégal (le tenant du titre) et l'Egypte (l'hôte) lors des deux tours précédents avant de nous qualifier en finale que nous espérons remporter.» De son côté, Omar Mohamed Rafik, le joueur algérien (auteur d'un doublé en demi-finale), a remercié l'Union arabe de football et le comité d'organisation pour ce tournoi très utile et instructif, notant que «le match de la finale sera très difficile», soulignant «l'importance de tout mettre en oeuvre pour monter sur la plus haute marche du podium». Ainsi, et comme il sera bien attendu, les joueurs des deux sélections sont décidés à réaliser l'exploit d'arracher ce trophée régional, mais force est de se conformer à la réalité du terrain qui fait qu'il n'y aurait finalement qu'un seul vainqueur, à l'issue de cette 7e édition de cette compétition régionale. En effet, la première édition a eu lieu au Maroc en 1983, à l'issue de laquelle l'Irak a remporté le trophée. Deux ans plus tard, lors de la 2e édition, qui s'est déroulée en Algérie en 1985, l'équipe saoudienne a remporté le titre, tandis que l'équipe marocaine l'avait remporté lors de la 3e édition qui s'est tenue en Irak en 1989. Par la suite, l'équipe marocaine a conservé le titre pour la deuxième fois consécutive lors de la 4e édition qui a eu lieu en 2011. La Jordanie a accueilli la 5e édition en 2012, et la Tunisie a remporté le titre, tandis que la 6e édition a eu lieu l'année dernière en Arabie saoudite, et le Sénégal avait remporté le trophée en battant en finale la Tunisie. À rappeler enfin que la tradition dans cette compétition régionale est qu'on invite des sélections africaines non arabes, telles que le Sénégal et le Niger lors de l'actuelle édition.