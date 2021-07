C'est parti. La promotion des Jeux méditerranéens, devant se tenir, l'année prochaine, dans la wilaya d'Oran, constitue l'une des activités sportives qui domine l'actualité sportive aussi bien locale que nationale. C'est ainsi qu'un événement, et pas des moindres, sera organisé du 4 au 9 juillet en cours. Il s'agit d'un raid aquatique qui sera organisé sur un parcours entre les plages de Mostaganem et Oran. La Fédération nationale des sports pour tous fait état de «la participation des représentants de 14 wilayas côtières», expliquant que «le départ de la 1ere étape, prévue le 6 juillet, sera donné de la crique de Mostaganem vers Oran». «Les 2e et 3e étapes reprendront à l'endroit où se sont arrêtés les concurrents la veille», ont ajouté les organisateurs, soulignant que «les longueurs» traverseront entre 30 et 40km pour atteindre l'arrivée prévue le 8 juillet dans la commune de Marsa El Hadjadj (ex-Port aux Poules) à l'est de la wilaya d'Oran. Une cérémonie de la clôture a été programmée le lendemain, soit le 9 juillet, dans la station balnéaire d'Aïn El Türck, en honorant les participants. Simultanément, les organisateurs ont concocté un riche programme comprenant plusieurs activités culturelles et sportives pour la promotion des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 et la célébration du 59e anniversaire de l'Indépendance du 5-Juillet 1962. De son côté, l'association culturelle des arts modernes d'Oran s'attelle actuellement à la production de chansons pour la promotion des Jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l'Ouest algérien en 2022. Les responsables de cette association affirme qu'ils lanceront «l'enregistrement de trois chansons dont deux en genre raï et une autre en wahrani (oranais)», soulignant que «ces chansons abordent l'histoire d'Oran, tout en louant la destination touristique de cette ville et le rendez-vous sportif méditerranéen». Et d'ajouter que selon «l'auteur et compositeur de ces chansons, celles-ci produites sous forme de clip en langues arabe et anglaise où seront filmés différents sites archéologiques, historiques et quartiers populaires d'El Bahia, en collaboration avec la direction de la culture d'Oran». Les chansons seront interprétées par des artistes connus sur la scène internationale et présentées devant les instances concernées un mois avant le coup d'envoi des Jeux méditerranéens, a annoncé le président de l'association qui est membre de l'Organisation internationale des auteurs et compositeurs, Lascam. Evénement sportif majeur pour lequel 43 sites sportifs ont été retenus par le Comité d'organisation des jeux méditerranéens (JM) en prévision de la 19e édition de cet événement régional prévu à Oran en 2022.Parmi ces sites, 24 abriteront les compétitions officielles alors que les autres serviront pour la préparation des athlètes des 25 pays attendus pour prendre part à cette manifestation sportive que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de l'histoire, a-t-on indiqué, soulignant que «toutes les infrastructures concernées sont implantées dans la wilaya d'Oran, sauf le nouveau stade de Sig (wilaya de Mascara) qui sera bientôt inauguré et dans lequel seront programmées des rencontres de l'épreuve de football», cet équipement sera doté d'un terrain en gazon naturel avec une capacité d'accueil de 20000 places. Les autres rencontres du tournoi de football auront lieu au niveau du stade de 40000 places relevant du complexe olympique d'Oran en cours de réalisation, et qui abritera également les épreuves d'athlétisme, selon l'ancien champion algérien de natation, qui s'est dit au passage impatient de voir le centre nautique en cours de construction au niveau dudit complexe olympique réceptionné.