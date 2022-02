À 11 mois du championnat d'Afrique des nations, réservé aux joueurs locaux CHAN-2022, (reporté à 2023 en Algérie, ndlr), une grande polémique a éclaté, jeudi dernier. En effet, et après la visite d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF) en vue de l'organisation de la CAN-2023, le site officiel du gouvernement ivoirien a effectué une annonce surprenante.

«La Côte d'Ivoire va abriter la CAN-2023, prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Mais bien avant, elle accueillera l'édition 2023 du championnat d'Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux sur le continent», lit-on, dans ledit communiqué. Et puisque cette édition dont parle le communiqué a été attribuée à l'Algérie, depuis septembre 2018 et un retrait de la compétition n'avait jamais été évoqué jusqu'à présent, cela a provoqué un véritable état d'alerte.

Et ce n'est que quelques heures plus tard que la Fédération algérienne de football (FAF) a effectué une mise au point. Elle a d'abord repris, sur sa page officielle Facebook, la déclaration de son président, Charaf-Eddine Amara, à la télévision algérienne, avant de publier un communiqué dans lequel elle indique: «La FAF tient à préciser que la 7e édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN Total Energies) 2022 des joueurs locaux aura bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Attribué à l'Algérie en septembre 2018, le CHAN 2022 a été reporté à janvier 2023 à cause de la pandémie de Covid-19, comme l'a confirmé la Confédération africaine de football (CAF) lors de son dernier envoi aux associations membres relatif au calendrier 2022- 2024 de toutes les compétitions continentales», a indiqué l'instance à travers un communiqué. D'ailleurs, la Fédération ivoirienne de football (FIF) n'avait jamais évoqué cette possibilité et le site du gouvernement ivoirien, sans doute informé de son erreur, a retiré cette information dans l'après-midi du jeudi. Et même si certains évoquent «une grossière erreur de communication» de la part du gouvernement ivoirien, d'autres affirment qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Ceci, d'autant plus que le comité d'organisation de cette compétition n'a encore pas été installé par la partie algérienne.

Lundi prochain, le Bureau fédéral de la FAF tiendra sa réunion mensuelle et un des points inscrits à l'ordre du jour: «Préparation du CHAN Total Energies - Algérie 2022 (du 8 au 31 janvier 2023) et de la CAN U17 Total Energies - Algérie 2023 (du 8 au 30 avril 2023).»

Simple coup du hasard? Le CHAN, faut-il le rappeler, se jouera dans quatre stades, à savoir celui du 5-Juillet d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine. Ceci, même si certaines sources avancent que celui de Annaba sera retiré et remplacé par celui de Mustapha-Tchaker de Blida